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國際
2024-05-05 12:00:11

美國小學女老師婚前偷食11歲男學生　警揭手寫情書紀錄親吻次數

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美國小學老師婚前偷食11歲學生　警揭手寫情書紀錄親吻次數

美國小學老師婚前偷食11歲學生　警揭手寫情書紀錄親吻次數

美國一名24歲的小學女教師伯格曼（Madison Bergmann）被指控多次與自己班上5年級的學生多次親熱，警方還在她手袋內搜出寫着受害者名字的資料夾，裏面手寫紀錄他們「互相親了多少次」。伯格曼於2022年開始在位於威斯康星州哈德遜（Hudson）的河冠小學（River Crest Elementary）教書。

男童雙親發現二人互發短訊

綜合外媒報道，伯格曼面臨一級兒童性侵罪，受害男童為班上的5年級學生（11歲）。根據報道，雙親在男童的手機中發現2人互發的短訊，截圖多條文字對話傳給警方，其中包含伯格曼在討論他們於午餐時間或放學後，在教室裏面的多次「接觸」。

警方還在伯格曼的手袋中找到一個資料夾，上面寫着受害者名字，裏面有許多手寫的紀錄，提到了他們「互相吻了多少次」，而訴訟卷宗也指出，伯格曼被控曾告訴男童，她有多喜歡他撫摸自己跟「親熱」。

比世界上任何人都更愛你

據悉，伯格曼在其中一封信寫下：「我有一個表親正在讀5年級，我想像不出會有一個男人，用我們講話的方式跟她交談。我知道我們有一段特殊關係，我也確實比世界上任何人都更愛你，但是，我此時必須當個大人跟停下來。」

報道指出，伯格曼與未婚夫預定在7月結婚，卻在3個月前被捕，更面臨一項一級兒童性侵罪，以25,000美元（約19.5萬港元）個人保證獲釋，下次出庭時間訂於5月30日。目前她已被暫停職務，也禁止聯絡任何學區的學生、家長或職員。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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