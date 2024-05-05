美國小學女老師婚前偷食11歲男學生　警揭手寫情書紀錄親吻次數

美國一名24歲的小學女教師伯格曼（Madison Bergmann）被指控多次與自己班上5年級的學生多次親熱，警方還在她手袋內搜出寫着受害者名字的資料夾，裏面手寫紀錄他們「互相親了多少次」。伯格曼於2022年開始在位於威斯康星州哈德遜（Hudson）的河冠小學（River Crest Elementary）教書。

男童雙親發現二人互發短訊

綜合外媒報道，伯格曼面臨一級兒童性侵罪，受害男童為班上的5年級學生（11歲）。根據報道，雙親在男童的手機中發現2人互發的短訊，截圖多條文字對話傳給警方，其中包含伯格曼在討論他們於午餐時間或放學後，在教室裏面的多次「接觸」。

警方還在伯格曼的手袋中找到一個資料夾，上面寫着受害者名字，裏面有許多手寫的紀錄，提到了他們「互相吻了多少次」，而訴訟卷宗也指出，伯格曼被控曾告訴男童，她有多喜歡他撫摸自己跟「親熱」。