美國小學槍擊案｜片段揭警員阻同僚救女 仲無端端用搓手液 女童最終死亡(有片)

當日警方到場逾一小時仍不進攻，警員Rubio(紅圈)女兒是該校學生，他焦急如焚但被同僚阻止救人。(互聯網)

美國德州５月發生、造成21人死亡的小學槍擊案，有片段顯示當日到場的警員不但遲遲不進攻，更曾阻示一名同僚拯救在該校就讀的女兒，並見警員在該名焦急如焚的父親面前，伸手拿搓手液使用，與人命悠關的危急狀況格格不入。

警到場「搵鎖匙」但課室根本沒鎖門

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)當日闖入烏瓦爾德鎮(Uvalde)小學Robb Elementary School大開殺戒，死者包括19名學生及兩名教師。當局上月就案件召開的聽證會早已揭發警方部署離奇失敗，指身穿防彈衣及有武器的警員於案發3分鐘已到場，但警方足足等了逾1小時仍按兵不動，期間曾「搵鎖匙」想打開課室的門，然而課室根本就沒上鎖。最終槍手是被抵達的美國邊防巡邏隊戰術小組擊斃。

警員欲救10歲女兒 被同僚拉住

有最新曝光案情揭示更多令人搖頭嘆息的細節，據報當日到場的包括其中一名遇害女童的警員父親Felix Rubio。他當日欲救10歲愛女Lexi，卻被一直在走廊等候的兩名同僚拉住，片段可見他激動得流下男兒淚，一度用衫拭淚，又用手掩口。片段又見期間一名警員在Rubio面前行過，再往牆上的搓手液器伸手，然後施然搓手；另一警員則被拍到在用手機。

心碎的Rubio案發後曾接受CNN訪問︰「我只希望她不是單純是一個(死者)數字……沒有人應經歷這種事」。他稱案發當日數小時才與妻子見過女兒，沒料從此天人永隔。