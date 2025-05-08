熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-08 18:30:00

美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民

分享：
美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民

美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民

美國堪薩斯州一處小鎮上空，5日出現一個巨大黑色煙圈，懸浮在空中並緩緩旋轉，讓當地民眾目瞪口呆，目擊者直呼，「這輩子從沒見過這種東西」。

目擊男子：快50歲了從來沒看過這種東西

綜合美媒報道，目擊男子卡姆倫（Frankie Camren）表示，他當時正在騎著哈雷機車沿著郊區道路兜風，突見異象，當場煞車停車錄影。他指出，「我當時直接停車了。我快50歲了，這輩子從來沒看過這種東西。」邦納斯普林斯（Bonner Springs）

根據卡姆倫拍攝的影片，可以見到空中漂浮著一個圓形黑環，環心濃黑，外圍有煙霧狀物質旋轉，他在影片中驚呼，「誰能告訴我這是什麼鬼東西？我沒用什麼特效App啊……而且中間似乎還有黑色東西往下掉。」

adblk5
美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民 美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民 美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民 美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民

他表示，自己當時僅在幾條街外，並未聽見任何爆炸聲，認為不是煙火或爆裂物造成，而影片中其他民眾也同樣困惑，一名女子更表示，她起初以為是「一群鳥」。

對於這個神秘黑環，《福斯新聞》預報中心（FOX Forecast Center）氣象專家研判，可能是某種爆炸或燃燒事件所產生的罕見煙圈現象，類似於「蘑菇雲」，而煙霧因熱氣迅速上升並在空氣中滯留，形成圓形煙環。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能