美國小鎮上空驚現「黑色怪圈」　緩緩旋轉嚇窒居民

美國堪薩斯州一處小鎮上空，5日出現一個巨大黑色煙圈，懸浮在空中並緩緩旋轉，讓當地民眾目瞪口呆，目擊者直呼，「這輩子從沒見過這種東西」。

目擊男子：快50歲了從來沒看過這種東西

綜合美媒報道，目擊男子卡姆倫（Frankie Camren）表示，他當時正在騎著哈雷機車沿著郊區道路兜風，突見異象，當場煞車停車錄影。他指出，「我當時直接停車了。我快50歲了，這輩子從來沒看過這種東西。」邦納斯普林斯（Bonner Springs）

根據卡姆倫拍攝的影片，可以見到空中漂浮著一個圓形黑環，環心濃黑，外圍有煙霧狀物質旋轉，他在影片中驚呼，「誰能告訴我這是什麼鬼東西？我沒用什麼特效App啊……而且中間似乎還有黑色東西往下掉。」