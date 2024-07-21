美國少女初見網戀男友臨陣退縮　謊報對方闖門施襲

「線下聚會」總讓人期待又怕受傷害，卻有人既不出席也不赴約，還把約會對象誣告上警局。美國愛荷華州18歲女子托馬斯（Sumaya Thomas）6月16日向警方報案，聲稱遭到前男友暴力威脅且懷孕7個月，未料警方拘留「前男友」調查後驚覺，一切全是托馬斯為了不想跟「網戀男友」見面編造的謊言。

短暫拘留男子1個多小時

據《獨立報》報道，托馬斯報案當天與男網友約定在她家「初見面」，不料她晚間見男網友抵達家門外時，頓時臨陣退縮，但托馬斯沒選擇忽視對方或找藉口取消約會，而是拿起手機報警，聲稱前男友在門外發出暴力威脅，要強行帶走懷孕7個月的自己。

警員抵達現場時，沒發現托馬斯口中「傳訊息威脅要打、要揍、要踢、要踹」的恐怖情人，反而看到一名男子正平靜離開，不過員警還是短暫拘留男子1個多小時以釐清案情。