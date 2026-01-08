美國少年玩㩒門鐘玩出禍　躁男被嘈醒後連開4槍傷1人

按門鈴惡作劇演變成槍擊！美國北卡羅萊納州一名男子因涉嫌朝一群在玩「按門鈴就跑」（Ding-dong ditch）的青少年開槍，導致一人腿部中彈，目前已遭逮捕並面臨重罪指控。

根據《紐約郵報》，槍擊案發生在當地時間3日晚間11時20分許，北卡羅萊納州的史泰茨維爾（Statesville）。警方當時正在附近進行臨檢，突然聽到鄰近社區傳來槍響。

一發子彈射穿車身

警方隨後接獲報案稱，巷子內有人中彈。抵達現場後，發現一輛無人車輛，車門敞開、地上有碎玻璃，車身有彈孔。之後在附近的田裏發現5名青少年。