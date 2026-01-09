美國就業增長因關稅及AI放緩　勞工市場陷裁困局

美國勞工部預計今日公布12月就業報告，市場預期非農就業人口僅增加6萬人，較11月的6.4萬人略為下滑。經濟學家指出，企業因進口關稅與AI投資增加而對招聘持謹慎態度，不過失業率預計將從11月的4.6%降至4.5%，可能支持聯邦準備理事會本月維持利率不變的決定。

持續「不請不炒」模式

《路透社》調查的經濟學家估計，勞工市場持續處於「不請不炒」模式。去年10月經濟流失10.5萬個工作機會，創近5年來最大降幅，主要是聯邦政府員工接受延遲買斷方案所致。經濟學家估算，每月需創造5萬至12萬個工作機會才能跟上工作年齡人口的增長。

BMO資本市場資深經濟學家Sal Guatieri表示，經濟表現並不差，但企業對招聘新員工非常謹慎，這可能與控制成本的需求有關，尤其面對關稅威脅，許多企業也相信AI引領的自動化將帶來生產力。