美國州長稱應殺死拜登愛犬「司令」　白宮反擊：她才應被關狗籠

美國南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在即將推出的回憶錄中自爆自己親手射殺家中的寵物犬後，日前更指，總統拜登的愛犬「司令」(Commander)曾經多次傷人亦應該殺。白宮強硬反擊，指諾姆才應被關入狗籠，勸籲她不應「挖坑給自己跳」。

52歲的諾姆被視為前總統總統今年競選總統的潛在搭檔。她表示，由於拜登的愛犬「司令」曾經咬傷多名特勤局人員，應該落得與被她槍殺的家犬同樣下場。白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 在記者會中反駁說，共和黨右翼寵兒諾姆才應該被關進狗屋。她說：「我們認為她昨天的發言令人不安，也非常荒謬。這是一個愛狗的國家，卻有領導人說要殺死狗狗。她勸籲諾姆：「也許該停止挖坑給自己跳」。