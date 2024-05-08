美國州長稱應殺死拜登愛犬「司令」　白宮反擊：她才應被關狗籠

美國南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在即將推出的回憶錄中自爆自己親手射殺家中的寵物犬後，日前更指，總統拜登的愛犬「司令」(Commander)曾經多次傷人亦應該殺。白宮強硬反擊，指諾姆才應被關入狗籠，勸籲她不應「挖坑給自己跳」。
52歲的諾姆被視為前總統總統今年競選總統的潛在搭檔。她表示，由於拜登的愛犬「司令」曾經咬傷多名特勤局人員，應該落得與被她槍殺的家犬同樣下場。白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 在記者會中反駁說，共和黨右翼寵兒諾姆才應該被關進狗屋。她說：「我們認為她昨天的發言令人不安，也非常荒謬。這是一個愛狗的國家，卻有領導人說要殺死狗狗。她勸籲諾姆：「也許該停止挖坑給自己跳」。
新書宣稱曾見金正恩令人震驚
現年2歲的德國牧羊犬「司令」2021年來到白宮後，因咬傷至少11名特勤局人員，此後被送離白宮，目前與拜登的家人一起生活。日前，諾姆在她即將出版的回憶錄中提到，在某次狩獵活動出了差錯後，她親手射殺了14個月大、「難以馴服」的寵物犬「蟋蟀」(Cricket)，引發美國輿論譁然。她更揚言，如果在11月的總統大選後和特朗普一同入主白宮，她將會「讓司令去見蟋蟀」。
有報道指，殺狗不是諾姆新書中唯一令人震驚的故事。她還在書中宣稱自己曾與北韓領導人金正恩見面。其後有發言人表示，這個「錯誤」將在今後的版本中「進行修正」。