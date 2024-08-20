美國巴爾的摩爆發大規模槍戰　現場1死7傷滿地槍枝

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩（Baltimore），當地時間18日晚間爆發街頭槍戰，至少造成1死7傷。
城市東部一座公園接連傳出槍響
據《CBS》報導，槍戰發生在當天晚間8點之後，城市東部一座公園附近，接連傳出多聲槍響，疑似多人持槍在街頭駁火，事後警方在現場地上發現多把槍枝。
警方到場後，發現多人中槍負傷倒地，被救護車緊急送往醫院，之後還有多人受傷自行走進醫院尋求治療。
事後證實有一名36歲男子安東尼馬丁（Anthony Martin）在槍戰中死亡，另外七名傷者年齡介於21歲到46歲之間，當中有人傷重情勢危急。
消息傳出後，當地一名居民驚恐表示，「當時我坐在床上，聽到至少15聲槍響後，只能害怕躲到房間角落。誰叫子彈不長眼睛的，誰都不知道會不會被波及。」
另一名目擊者稱「我看到一名女孩躺在網球場旁，她躺在那根本動不了，還有人在旁邊跑來跑去。」
巴爾的摩市長表示正在努力應對一起大規模槍擊事件
而巴爾的摩市長布蘭登斯科特（Brandon Scott），目前人正在芝加哥參加民主黨全代會，他發出聲明，表示巴爾的摩正在努力應對一起大規模槍擊事件，這起悲劇奪走了一名公民的性命，還造成好幾人受傷，並稱巴爾的摩警方將努力調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章