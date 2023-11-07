美國市長兼牧師被保守派媒體爆「私下有女裝嗜好」　疑被網路攻擊舉槍輕生

美國阿拉巴馬州城市史密斯站的市長科普蘭（F.L. "Bubba" Copeland），在其62歲生日當天，遭到保守派媒體揭露其有跨性別變裝嗜好，更公開多張他的女裝照。科普蘭在報導刊出後2天舉槍輕生。據《NBC》與《紐約郵報》報道，史密斯站（Smiths Station）位在阿拉巴馬州靠近喬治亞州的邊境，人口約5400人。科普蘭同時也是當地教會的牧師，與妻子育有3名子女。11月1日，科普蘭62歲生日當天，被保守派的新聞網站《1819 News》揭露其私下有跨性別變裝嗜好，指出科普蘭在網路上以第2身份「Brittini」，發佈多張性感女裝照和跨性別色情文學作品。
前美國參議員：他是一位偉大的市長
對此，科普蘭告訴《1819 News》，網路上的另一個他是私人嗜好，「這是我紓壓的嗜好，我壓力很大，這只是角色扮演」，且他的妻子也知情。科普蘭稱，「穿裙子化妝，這對我當市長或牧師有什麼影響或關係嗎？」科普蘭在報道刊出後在教會向會眾表示，他成為「網路攻擊」的目標，而且「很多事情都被斷章取義」。他表示「這篇報導與我的身分和經歷無關，我為我的隱私與私人生活被公開所造成的任何尷尬道歉」。不過就在報道刊登2天後，科普蘭3日在遭警車跟監時，突停在路邊舉槍輕生。
科普蘭服務的鳳凰城第一浸信會在一份聲明中表示，感謝大家的祈禱、同情和支持，「請求大家在今天和未來的日子為科普蘭牧師的家人祈禱」。阿拉巴馬州前美國參議員瓊斯（Doug Jones）發布聲明痛斥，《1819 News》對待科普蘭的方式令人悲傷和噁心。瓊斯表示對科普蘭的去世感到悲傷。「他是個好人，也是一位偉大的市長」。2019年，科普蘭帶領小鎮度過了毀滅性龍捲風的艱難時期，並向前往視察災情的時任總統特朗普，傳達了當地的需求。
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