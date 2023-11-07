美國市長兼牧師被保守派媒體爆「私下有女裝嗜好」　疑被網路攻擊舉槍輕生

美國阿拉巴馬州城市史密斯站的市長科普蘭（F.L. "Bubba" Copeland），在其62歲生日當天，遭到保守派媒體揭露其有跨性別變裝嗜好，更公開多張他的女裝照。科普蘭在報導刊出後2天舉槍輕生。據《NBC》與《紐約郵報》報道，史密斯站（Smiths Station）位在阿拉巴馬州靠近喬治亞州的邊境，人口約5400人。科普蘭同時也是當地教會的牧師，與妻子育有3名子女。11月1日，科普蘭62歲生日當天，被保守派的新聞網站《1819 News》揭露其私下有跨性別變裝嗜好，指出科普蘭在網路上以第2身份「Brittini」，發佈多張性感女裝照和跨性別色情文學作品。

Smiths Station Fred “Bubba” Copeland has operated a social media account for over four years as a transgender woman under the pseudonyms Brittini Blaire and Britiniblaire Summerlin.https://t.co/TBul39wPW8 — 1819 News (@1819News) November 1, 2023

科普蘭向前往視察災情的時任總統特朗普，傳達了當地的需求。（圖翻攝Facebook F.L. - Bubba-Copeland Mayor Smiths Station Alabama）