美國市長擅闖民居屋主報警　威嚇：等警察來看看會怎樣

兩人對峙時期間 卡茂：我是市長

這宗離譜的案件發生在當地時間8日。卡茂聲稱他在帶狗散步的途中發現了這棟湖邊小屋，他相當喜歡，還說是他夢想中想要擁有的房子，於是想要進去看看。卡茂說他知道這是入侵私人財產，但他當時以為那棟房子已經無人使用，是廢棄狀態。而屋主則表示他看到卡茂從走入他的車道靠近屋子，他趕緊穿上衣服並報警，接着用手槍指着他，警告他不要亂動。在兩人對峙時，屋主說卡茂不斷咆哮：「你知道我是誰嗎？ 我是市長，我會等待我的警察到達這裡，看看會發生什麼事！」、「我走開的時候你要開槍打死我嗎？」

警方抵達後，將卡茂以非法侵入罪和一級入室盜竊罪帶回關押在富爾頓縣監獄，他繳納了11,000美元（約86000港元）的保釋金後被釋放。他在離開監獄時拒絕對此事件發表評論，只表示「我要感謝南富爾頓的警察們今天有禮、專業的行動」。市政府官員表示，調查正在進行中，但沒有提供有關此案的更多細節。他們在一份聲明中表示：「南富爾頓市致力於維護法律，確保所有個人，無論其職位如何，都受到同樣公平和公正的待遇。」

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