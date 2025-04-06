美國市面99%鞋從外國入口 關稅勢必轉嫁消費者｜特朗普關稅戰

美國公司為了減省人工成本在國外設廠生產，再運回美國發售，總統特朗普上周宣布對等關稅政策對他們衝擊甚大。美國衣服及鞋類協會稱，美國售賣的衣服和鞋約97%從亞洲入口，美國鞋類分銷商和零售商更指99%鞋是外國輸入，關稅勢必轉嫁給消費者。例如越南製跑鞋原售155美元(約1,209港元)，徵稅後或售220美元(約1,716港元)。

特朗普關稅戰｜中美貿易戰生產商搬廠至越南等地 特朗普首個任期爆發中美貿易戰時，美國供應鏈轉移到亞洲其他國家，美國衣服及鞋類協會引述最近數據指，沃爾瑪、Gap、Lululemon和Nike的大部分衣服在亞洲國家生產，而這些國家均遭特朗普徵重稅，越南和柬埔寨分別遭徵稅46%和49%，孟加拉和印尼則分別37%和32%。美國時裝公司在海外設廠是為了降低勞工成本，但不論是他們或是其在海外的供應商似乎均不願意承擔那麼高的關稅成本。該協會稱，若持續徵收這些關稅，最終只會轉嫁給消費者。