美國幸運兒中141億強力球頭獎　創史上第二高獎金紀錄

美國強力球（Powerball）於平安夜開出，創下美國史上第二高的彩金紀錄。（圖/美聯社）

美國強力球（Powerball，又譯威力球）於平安夜開出高達18.17億美元（約141億港元）的頭獎，創下美國史上第二高的獎金紀錄。這次中獎的幸運兒來自阿肯色州，成功終結強力球自9月6日以來連續46期無人中獎的紀錄。

根據《美聯社》報道，強力球官方公布的中獎號碼為04、25、31、52、59，強力球號碼為19。由於開獎前最後階段的彩券銷售超出預期，頭獎金額得以進一步推升，成為2025年強力球金額最高的一次頭獎。若中獎者選擇一次性領取現金，稅前金額將達到8.349億美元，約64.9億港元。