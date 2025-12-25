美國幸運兒中141億強力球頭獎　創史上第二高獎金紀錄

美國強力球（Powerball，又譯威力球）於平安夜開出高達18.17億美元（約141億港元）的頭獎，創下美國史上第二高的獎金紀錄。這次中獎的幸運兒來自阿肯色州，成功終結強力球自9月6日以來連續46期無人中獎的紀錄。
根據《美聯社》報道，強力球官方公布的中獎號碼為04、25、31、52、59，強力球號碼為19。由於開獎前最後階段的彩券銷售超出預期，頭獎金額得以進一步推升，成為2025年強力球金額最高的一次頭獎。若中獎者選擇一次性領取現金，稅前金額將達到8.349億美元，約64.9億港元。
彩券每張售價2美元
強力球彩券每張售價2美元（約15.6港元），目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各及美屬處女群島均有販售。官方指出，這是阿肯色州歷史上第二次開出強力球頭獎，上一次則是在2010年。
此外，平安夜開出強力球頭獎的情況並不常見，上一次則要追溯至2011年，至於在聖誕節當天開出頭獎的情況，歷史上僅發生過四次，最近一次是在2013年。
「足以改變人生的獎項」
強力球產品組主席總裁史卓恩（Matt Strawn）在官網發表聲明表示，這是一個「真正非凡、足以改變人生的獎項」，並感謝所有在這段頭獎累積期間購票的民眾。他特別提到，強力球的收入將用於支持全美各地的公共項目與服務。
據了解，強力球的頭獎中獎機率僅約為2億9220萬分之一，而其設計正是希望藉由連續累積未中獎的獎金來吸引更多參與者。雖然頭獎機率極低，但官方提醒民眾，彩券仍設有多項中小獎項，讓參與者有更多中獎機會。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章