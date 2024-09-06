美國庸醫誤摘器官害死病人　家屬面前「指肝為脾」死撐

美國驚傳離譜的醫療失誤！一名男子因為腹痛到佛州一家醫院求診，外科醫生判斷脾臟有問題須手術，結果竟誤摘男子的肝臟，導致大失血喪命，醫生為脫罪竟謊稱割除的是「腫大的脾臟」。

據《紐約郵報》等美媒報道，70歲的威廉布萊恩8月時到佛州旅遊，期間腹部左方疼痛難耐，在妻子陪同下，他到鄰近的阿森松聖心翡翠海岸醫院 （Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital）就醫。

患者大量失血致死

布萊恩的家族律師稱，當時醫生擔心他的脾臟出現異常，表示要讓他住院接受進一步檢查。後來又說服家人，讓他在醫院接受緊急手術，並稱：「若他離開醫院可能會出現嚴重的併發症，甚至丟掉性命。」

在與家人討論下，布萊恩最後於8月21日接受手術，但萬萬沒想到，負責主刀的外科醫師沙克諾夫斯基（Thomas Shaknovsky）不慎切除布萊恩的肝臟，導致他主要血管斷裂，造成大量失血致死。