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國際
2023-01-27 12:13:00

美國延長無居權港人留美待遇至2年

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美國指中方壓制香港人權及基本自由，決定延長在美無居留權的香港居民「延遲強制離境」(DED)待遇24個月，較上次指令18個月長。美國總統拜登指，中國持續削弱香港的自治，破壞尚存的民主進程及制度，限制打壓學術和新聞自由，決定延長待遇為在香港被剝奪自由保障的香港居民提供「避風港」。

美國延長無居權港人留美待遇至2年。(AP)

美國延長無居權港人留美待遇至2年。(AP)

拜登周四(26)簽署指令， 延長在美國的香港人「延遲強制離境」待遇24個月。拜登在備忘錄中指，中國20206月單方面在香港實施《港區國安法》，破壞港人在《基本法》及《中英聯合聲明》保障下，享有的權利和自由。中國持續削弱香港的自治，破壞尚存的民主進程及制度，限制打壓學術和新聞自由，有令人信服的外交政策理由為依據，延長符合資格的香港人能持續享有「延遲強制離境」的待遇，為在香港被剝奪自由保障的香港居民，提供「避風港」，可以促進美國在該區的利益，強調美國會繼續堅定支持香港人。

外交部駐港公署：所謂涉港備忘錄大肆污衊抹黑香港國安法。(資料圖片)

外交部駐港公署：所謂涉港備忘錄大肆污衊抹黑香港國安法。(資料圖片)

外交部駐港公署表示強烈不滿和堅決反對

根據DED安排，符合一定資格的在美國的港人，可繼續留美，獲得美國政府就業許可後，可在當地合法工作。DED指令原先在25日到期，延長後除適用20218月首次頒布時已獲DED的香港居民，也適用其後才抵達美國而符合特定條件的香港居民。

外交部駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。發言人說，美方蓄意延長所謂涉港備忘錄執行期，真實意圖是藉助操弄簽證政策，為外逃反中亂港分子提供避風港，充分暴露美國唯恐香港不亂的險惡用心，並指，美國借所謂涉港備忘錄對香港國安法極盡抹黑詆毀之能事，渲染香港國安法帶來的後果，無中生有，危言聳聽，強烈敦促美方趁早斷了以港遏華的痴心妄想，立即停止干涉香港事務的拙劣表演。

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