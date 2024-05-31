美國強姦犯潛逃17年落網　因「強烈口臭」被認出

美國麻省一名華裔男子於2005年持刀闖入女員工家中性侵對方得逞。即使他犯案時戴著面具，女員工仍憑藉其強烈口臭認出他。惟該男子在保釋後潛逃，17年後，警方終於近日在加州成功將他拘捕。
綜合報道，美國法警局(United States Marshals Service)周二(28日)發布聲明指，現年55歲的「口臭強姦犯」(Bad Breath Rapist)李端傑(Tuen Kit Lee，音譯)，在三藩市灣區被捕。報道指，李在2005年2月持刀闖入自家餐廳女員工位於麻省的家中，刺傷及性侵對方。受害人當時表示，雖然兇嫌帶著面具，但其「強烈口臭」就跟老闆一樣，警方根據該特徵與現場DNA證據將李逮捕。李在2007年9月被判犯下嚴重強姦、入室搶劫、綁架等多項罪名，將面臨終身監禁。不過，李繳納10萬美元保釋金後，在宣判前潛逃。警方多年持續追蹤其下落，並在去年懸賞1萬美元追捕。電視節目《美國頭號通緝犯》(America’s Most Wanted)亦曾多次報道此案。
警方：女子陪伴疑犯15年對其身份一概不知
當局指出，近期社群媒體上出現一張疑似為李的男子照片，警方追蹤到他藏身於加州康特拉科斯塔縣(Contra Costa County)城市丹維爾一棟價值數百萬美元的豪宅，並於28日採取行動，趁他和女友開車出門時將他截獲，透過指紋確認他就是潛逃17年的「口臭強姦犯」。警方又提到，與李同行的女子與他一起在加州生活長達15年，但女子對他的真實身份一概不知。當局形容，將李端傑逮捕歸案，讓受害人和苦追李端傑多年的執法人員帶來安慰。