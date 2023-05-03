美國德州殺害鄰居一家五口　墨西哥男子終落網

美國德州在上周五（4月28日）發生槍殺案，一名母親及其9歲的兒子疑被鄰居槍殺。兇手之後逃走，至周二（5月2日）傍晚被警方拘捕。

美國聖哈辛托郡警方表示，在槍殺案距離不遠的一間屋內，發現疑兇的Francisco Oropesa，警方指他被發現時躲藏在一個衣櫃並以衣服遮蓋自己。Francisco Oropesa被控5宗謀殺罪，保釋金定為500萬美元。

38歲的Francisco Oropesa是墨西哥國籍，他被指在上周五晚對鄰居進行屠殺。警方表示，最初曾利用他的手機追查其位置，不過到上周末傍晚訊號就消失。在周二，警方收到線報指出其位置，並在約1小時後將他拘捕。警方指：「我們想感謝那位有勇氣打電話來並說出疑兇位置的人。」警方又稱，會調查Francisco Oropesa在逃亡期間，是否獲得其他人的協助。