美國德州殺害鄰居一家五口　墨西哥男子終落網

美國德州在上周五（4月28日）發生槍殺案，一名母親及其9歲的兒子疑被鄰居槍殺。兇手之後逃走，至周二（5月2日）傍晚被警方拘捕。
美國聖哈辛托郡警方表示，在槍殺案距離不遠的一間屋內，發現疑兇的Francisco Oropesa，警方指他被發現時躲藏在一個衣櫃並以衣服遮蓋自己。Francisco Oropesa被控5宗謀殺罪，保釋金定為500萬美元。
38歲的Francisco Oropesa是墨西哥國籍，他被指在上周五晚對鄰居進行屠殺。警方表示，最初曾利用他的手機追查其位置，不過到上周末傍晚訊號就消失。在周二，警方收到線報指出其位置，並在約1小時後將他拘捕。警方指：「我們想感謝那位有勇氣打電話來並說出疑兇位置的人。」警方又稱，會調查Francisco Oropesa在逃亡期間，是否獲得其他人的協助。
曾4次非法入境美國
報道指，Francisco Oropesa目前的移民身份未明，因為他曾至少4次非法進入美國，並4次被驅逐出境。他首次非法入境在2009年的3月，之後2009年9月、2012年1月及2016年7月都曾被美國驅逐出境。而遇害的鄰居都是洪都拉斯國籍，當中包括25歲的Sonia Argentina Guzman及她9歲的兒子Daniel Enrique Laso-Guzman。
受害者曾叫疑兇向別處開槍
據報事發前，Sonia Argentina Guzman的丈夫Wilson Garcia與另外2人到Francisco Oropesa的庭院，希望Francisco Oropesa停止在他們家附近開槍，因為Wilson Garcia的嬰孩在睡，並著他到其他地方開槍。然而Francisco Oropesa拒絕，Wilson Garcia表示會報警。之後Wilson Garcia的妻子打了5次電話報警，因為他們感到受威脅。
Wilson Garcia表示，他之後見到疑兇拿着槍走到他們家，本來他叫妻子走進家內，不過疑兇入屋後就先向他妻子開槍，並殺了另外3人及他的兒子。