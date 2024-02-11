美國忠心狗狗記得主人曾洗澡時病發　從此每晚守在浴缸旁全程守護

近日有一名美國女飼主分享，每當自己在浴室洗澡時，愛犬Yogi都會靜靜躲在浴缸旁「盯著」主人看。背後的暖心原因曝光後，也讓大批網友直呼狗狗不愧是人類最忠誠的朋友！

「我的大暖男」

外媒《Newsweek》報道，該名女飼主經常在TikTok帳號「@yogibearthebullchow」分享自己飼養的Yogi的日常點滴，呆呆慵懶的模樣相當可愛逗趣。據介紹，Yogi擁有2分之1鬆獅犬、4分之1法國鬥牛犬，與4分之1的英國鬥牛犬血統。

而飼主日前就分享一段影片，寫下「我的大暖男」。畫面可見，當自己在浴室洗澡時，Yogi就靜靜躲在浴缸旁，只露出額頭和眼睛，並豎起耳朵保持警戒狀態，直直地盯着主人，並隨時注意身旁的動靜。