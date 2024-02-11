熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-11 13:15:08

美國忠心狗狗記得主人曾洗澡時病發　從此每晚守在浴缸旁全程守護

分享：

美國狗狗記得主人曾洗澡時病發　每晚忠心守在浴缸旁全程守護

近日有一名美國女飼主分享，每當自己在浴室洗澡時，愛犬Yogi都會靜靜躲在浴缸旁「盯著」主人看。背後的暖心原因曝光後，也讓大批網友直呼狗狗不愧是人類最忠誠的朋友！

「我的大暖男」

外媒《Newsweek》報道，該名女飼主經常在TikTok帳號「@yogibearthebullchow」分享自己飼養的Yogi的日常點滴，呆呆慵懶的模樣相當可愛逗趣。據介紹，Yogi擁有2分之1鬆獅犬、4分之1法國鬥牛犬，與4分之1的英國鬥牛犬血統。

而飼主日前就分享一段影片，寫下「我的大暖男」。畫面可見，當自己在浴室洗澡時，Yogi就靜靜躲在浴缸旁，只露出額頭和眼睛，並豎起耳朵保持警戒狀態，直直地盯着主人，並隨時注意身旁的動靜。

@yogibearthebullchow My big softie #sweetdog #bulldog #chowchow #dogbath ♬ Idea 22 (Slowed + Reverb) - Gibran Alcocer

「動物真是人間天使」

飼主在片中解釋了Yogi的行為，原來是因為她曾經洗澡到一半時，恐慌症突然發作。Yogi察覺到了主人的異狀，從此每當主人進浴室，牠就會守在身旁，表現出護衛本能。

這段影片在目前在TikTok已累計6千多次觀看。「Yogi」的暖心舉動，讓不少網友為之動容，紛紛留言表示，「動物真是人間天使」、「他好可愛，知道（恐慌症）可能會再發作所以才會在旁邊盯哨」、「狗狗是最忠誠、最值得信賴、最純潔的物種」、「Yogi真的是小甜心」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受