美國情侶坐免費郵輪變惡夢　流感醫3日埋單逾36萬元

美國明尼蘇達州的一對情侶幸運贏得為期一周的加勒比海郵輪之旅，誰知樂極生悲，其中一人在船上感染流感接受治療，事後竟收到高達4.7萬美元（約36.6萬港元）的醫療費用帳單。

擔心要賣車賣樓

據霍士新聞近日報道，來自美國明尼蘇達州的男子卡梅倫（Mike Cameron）和他的女友馬斯特曼（Tamra Masterman）先前贏得了1月5日從邁阿密啟航的免費郵輪之旅。途中卡梅倫因感染流感，前往船上的醫療中心接受了為期3天的治療，事後得知治療費用竟高達4.7萬美元（約36.6萬港元）。

卡梅倫表示，他對天價帳單感到非常震驚，因為當時郵輪工作人員向他保證可以安心接受治療。他不得不刷爆兩張信用卡，還欠款2.1萬美元（約16.4萬港元）。馬斯特曼補充道，他們開始憂心恐怕要賣房賣車才能還清帳單。