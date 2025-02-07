美國情侶坐免費郵輪變惡夢　流感醫3日埋單逾36萬元

美國明尼蘇達州的一對情侶幸運贏得為期一周的加勒比海郵輪之旅，誰知樂極生悲，其中一人在船上感染流感接受治療，事後竟收到高達4.7萬美元（約36.6萬港元）的醫療費用帳單。
擔心要賣車賣樓
據霍士新聞近日報道，來自美國明尼蘇達州的男子卡梅倫（Mike Cameron）和他的女友馬斯特曼（Tamra Masterman）先前贏得了1月5日從邁阿密啟航的免費郵輪之旅。途中卡梅倫因感染流感，前往船上的醫療中心接受了為期3天的治療，事後得知治療費用竟高達4.7萬美元（約36.6萬港元）。
卡梅倫表示，他對天價帳單感到非常震驚，因為當時郵輪工作人員向他保證可以安心接受治療。他不得不刷爆兩張信用卡，還欠款2.1萬美元（約16.4萬港元）。馬斯特曼補充道，他們開始憂心恐怕要賣房賣車才能還清帳單。
郵輪公司稱公平合理
據悉，這對情侶事前已從承運的挪威郵輪公司（Norwegian）購買了旅行保險，涵蓋最高2萬美元的醫療費用，但兩人在提交理賠時不太順利。馬斯特曼解釋稱，旅遊保險公司不願意支付醫療費用，要他們先詢問他們的健康保險公司，而後者表示由於治療行為發生在國外，不在其保險理賠範圍。
據報道，這份帳單還附有挪威郵輪公司的信，信中聲稱其定價：「與其他郵輪公司的價格非常接近，我們認為是公平合理的」。挪威郵輪公司的發言人5日回應稱，該公司正在調查這些費用是否符合一般流感治療的實際情況。
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