美國情侶坐帆船遭騎劫　疑遭棄屍加勒比海

兩名失蹤的美國情侶分別是66歲的亨利（Ralph Hendry）及71歲的白蘭杜（Kathy Brandel），他們乘坐的帆船在本月19日的時候，被3名男子騎劫。當時警方相信，有關的疑兇是在之前一日越獄，並準備前往另一個加勒比海島國的聖文森。格林納達的警方就表示，3名疑兇已被拘捕，並在周一（26日）召開記者會。

美國一對情侶上星期在加勒比海進行帆船旅遊期間，遭到騎劫。加勒比海國家格林納達的警方指，相信情侶已經遇害並被掉入海中。

在記者會上，格林納達警隊負責人透露：「根據資料，在格林納達與聖文森之間，他們已處理了帆船上的乘客。我們未有結論他們是否死亡，我們仍抱着希望，即使可能性很低，但他們仍在某處生存着。」警方表示能夠向公眾公開的訊息有限，而當地警方仍在調查事件。不過隨後警方指，在帆船上發現有暴力的痕跡，並在船上發現疑似血跡。警方的發言人稱被捕疑犯與警方合作，並已承認有關非法入境的罪行。

根據美聯社的報道指，3名越獄者分別19、25及30歲，在數月前因為搶劫及暴力案件而被捕，正等候審訊。而當中最年長的一位，還被加控1項強姦、3項意圖強姦及2項非禮罪。

兩名失蹤者所屬的遊艇會就表示，二人是富經驗的航海者，並在去年於維珍尼亞州航行至東加勒比海，以及在有關地帶航行了多個月。協會又透露，他們的帆船在上周三（21日）於聖文森附近發現被遺棄，並在船上發現有暴力的痕跡。在有關尋找二人的網站上顯示，白蘭杜是剛剛成為了祖母。