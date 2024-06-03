美國情侶熱衷「磁鐵釣魚」　生鏽鐵箱竟藏10萬美元紙幣

外國有不少人都試過「磁鐵釣魚」(Magnet Fishing)，就是將繩索綁著強力磁鐵，拋入湖泊溪流中，看看能否打撈出一些具有價值的廢棄品。美國一對情侶近日靠著磁鐵釣魚的方式，打撈到一個生鏽的保險箱，裡面竟然藏有10萬美元(折合約78萬港元)的現鈔。

綜合報道，紐約的情侶James Kane和Barbie Agostini於上周五(5月31日)在科羅納公園進行磁鐵釣魚，他們將一大塊強力磁鐵用繩索綑綁後，就丟入科羅納公園的湖底。結果拉繩子的時候，感覺磁鐵好像吸到重甸甸的物件。打撈起來後，發現原來是一個嚴重生鏽的保險箱，撬開保險箱後，在內部發現一個用塑膠袋包裹起來的10萬美元現鈔。但由於保險箱與塑膠袋已破損，讓這疊鈔票有發霉的情況。