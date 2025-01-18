美國惡煞毆83歲婦搶200美元獎金　路人見義勇為阻止

美國佛州一名83歲老婦近日喜中約200美元獎金（約1,557港元），但還沒來得及高興，就被搶匪搶走並遭到對方拳打腳踢。據當地警方表示，已將這名搶匪被捕歸案。

甩開一直阻擋他的路人

據美媒《人物》（People）引述佛州奧蘭治縣（Orange County）警長辦公室Facebook消息指，當地時間15日上午8點多，受害者手握剛從領到的獎金，正走向自己的汽車，突然一名紅衣男子向她靠近，要求她把錢乖乖交出來。

附近商店的一名灰衣男子見此情形，立刻從店內走出並試圖阻止該男子作案，但兇徒突然徑直衝向受害者，強行奪走她手中約200美元的現金（約1,557港元），還對倒地不起的受害人拳打腳踢，最終甩開一直阻擋他的路人，迅速逃離現場。