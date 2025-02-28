美國愛潑斯坦案文件被指無料到　未見「蘿莉島」到訪名單

美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）因侵犯未成年少女，死在牢房中，由於案件牽涉範圍甚廣，美國司法部宣稱將在27日公布部分文件名單，就在大眾期待會看到哪些政商名流的名字時，公布的卻僅是愛潑斯坦的聯絡人名單，令外界大失所望。

愛潑斯坦因涉及多宗侵犯未成年少女案件，於2008年被指控兒童賣淫罪名，但他隨即達成一項認罪協議，讓他只被輕判13個月。2018年，他因性交易罪名再次被曼哈頓檢察官逮捕，但這次他在等待審判期間就在曼哈頓下城的一間拘留所內輕生身亡。

2018年拘留所內輕生

66歲的愛潑斯坦生前交遊廣闊，與億萬富翁、名人、學者和全球領導人都有一定程度的交情，因此是否有名人涉及他的案件一直以來都是外界關注的焦點。他所擁有的私人小島小聖詹姆斯島（Little St James Island）因為是愛潑斯坦淫行中經常出現的地點，也被稱做蘿莉島。

美國總統特朗普去年曾公布，要解密「上島名單」，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）日前證實，美國司法部會在28日公布愛潑斯坦案的部分文件名單。消息一出引發熱烈討論，因為這份「上島名單」據傳包含王室成員和多名民主黨高層，恐怕會是不小的震撼彈。