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國際
2024-01-18 15:07:09

美國愛荷華州起訴TikTok 控平台讓家長誤信兒童不易接觸色情等不良內容

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TikTok面對美國多個州政府指控。(資料圖片)

TikTok面對美國多個州政府指控。(資料圖片)

美國愛荷華州檢察當局周三(17)起訴TikTok，指控其誤導家長，讓家長們誤信兒童難以接觸平台上的不當內容。

愛荷華州檢察長博德(Brenna Bird)在該州波爾克縣(Polk County)法院提出訴訟，指控TikTok及其中國母公司字節跳動，對其平台上毒品、裸體、酒精和髒話等內容的普及程度撒謊。

共和黨籍的博德表示：「TikTok欺瞞家長，我們現在應揭示它的問題，因為它讓兒童接觸到血腥露骨的題材，像色情、自殘、吸毒或更糟的內容。」

TikTok回應

愛荷華州檢方指控TikTok欺騙消費者，尋求法院下令罰款，並禁止TikTok做出欺騙他人及不公平行為。TikTok回應指：「TikTok為年輕人制訂領先業界的防護措施，包括家長權限和限制18歲以下青少年使用時間。我們致力面對業界挑戰，並將繼續優先考慮社群安全。」

這是美國州政府針對TikTok提出的最新訴訟。該公司與其他社交媒體均面臨來自全球監管機構的壓力，要求保護兒童，免受不良內容侵害。在美國，阿肯色和猶他等州政府已提出類似訴訟，其中印第安納州一名法官去年11月駁回該州檢察長對TikTok的訴訟，其他州正在調查。

TikTok面對美國多個州政府指控。(資料圖片)

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聯邦法院指違憲

蒙大拿州去年通過法案禁止TikTok在州內營運，禁令原定於11日生效，但聯邦地區法官莫洛伊(Donald Molloy)去年1130日表示蒙大拿州的禁令「多方面違憲」，且「逾越州政府權力」，遂發布臨時禁制令阻止。蒙大拿州12日回應表示，正對莫洛伊法官的裁決提出上訴。

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TikTok執行長周受資本月31日將與多家社交媒體的行政總裁一同就網上充斥孌童等不良內容的問題，於美國參議院司法委員會作證。

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