美國愛荷華州起訴TikTok 控平台讓家長誤信兒童不易接觸色情等不良內容

美國愛荷華州檢察當局周三(17日)起訴TikTok，指控其誤導家長，讓家長們誤信兒童難以接觸平台上的不當內容。

愛荷華州檢察長博德(Brenna Bird)在該州波爾克縣(Polk County)法院提出訴訟，指控TikTok及其中國母公司字節跳動，對其平台上毒品、裸體、酒精和髒話等內容的普及程度撒謊。

共和黨籍的博德表示：「TikTok欺瞞家長，我們現在應揭示它的問題，因為它讓兒童接觸到血腥露骨的題材，像色情、自殘、吸毒或更糟的內容。」

TikTok 回應

愛荷華州檢方指控TikTok欺騙消費者，尋求法院下令罰款，並禁止TikTok做出欺騙他人及不公平行為。TikTok回應指：「TikTok為年輕人制訂領先業界的防護措施，包括家長權限和限制18歲以下青少年使用時間。我們致力面對業界挑戰，並將繼續優先考慮社群安全。」