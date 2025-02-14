美國抑鬱婦槍殺4幼女後自轟亡　夫：我的妻子不是怪物

美國發生家庭悲劇，一名居住在懷俄明州的女子，疑因精神狀況不佳，竟開槍射殺自己4名年幼女兒，然後自轟身亡，4名女童中3人死亡，1人性命垂危。

夫：藥物治療有時會加重病情

綜合外媒報道，事件發生於10日下午，一名女子撥打電話報警，稱她4名女兒在家中遭到槍擊，之後就掛斷電話。警方趕到現場時，赫然發現報警的32歲女子赫許曼（Tranyelle Harshman）已自轟身亡，而她的4名女兒頭部遭受槍傷。

警方確認後，4名女童中3人死亡，她們分別年僅9歲和2歲，另一名7歲女童倖存，但目前仍在醫院搶救，性命垂危。赫許曼的丈夫說，妻子長期罹患嚴重精神疾病，包括創傷後壓力症候群（PTSD）及產後抑鬱症：「我的妻子不是怪物，很多人不了解精神疾病對大腦的影響，這是一種化學失衡。藥物治療有時可能會加重病情。」