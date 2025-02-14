美國抑鬱婦槍殺4幼女後自轟亡　夫：我的妻子不是怪物

美國發生家庭悲劇，一名居住在懷俄明州的女子，疑因精神狀況不佳，竟開槍射殺自己4名年幼女兒，然後自轟身亡，4名女童中3人死亡，1人性命垂危。
夫：藥物治療有時會加重病情
綜合外媒報道，事件發生於10日下午，一名女子撥打電話報警，稱她4名女兒在家中遭到槍擊，之後就掛斷電話。警方趕到現場時，赫然發現報警的32歲女子赫許曼（Tranyelle Harshman）已自轟身亡，而她的4名女兒頭部遭受槍傷。
警方確認後，4名女童中3人死亡，她們分別年僅9歲和2歲，另一名7歲女童倖存，但目前仍在醫院搶救，性命垂危。赫許曼的丈夫說，妻子長期罹患嚴重精神疾病，包括創傷後壓力症候群（PTSD）及產後抑鬱症：「我的妻子不是怪物，很多人不了解精神疾病對大腦的影響，這是一種化學失衡。藥物治療有時可能會加重病情。」
親友發起募款活動
而4名女童中，兩名死亡的2歲死童，是赫許曼與現任丈夫所生，9歲和7歲女童是她上一段關係的孩子，不過現任丈夫非常疼愛這些孩子，與赫許曼一起努力共同撫養。
這場悲劇在當地社區引發轟動，朋友與家人也發起募款活動，協助負擔倖存女童的醫療費用，募款發起人表示：「他是一名忠誠的丈夫和4個美麗女兒的父親，遭遇難以想像的悲痛。我們希望能為他提供一些支持，幫助他的孩子康復。」
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