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國際
2025-02-14 12:00:14

美國抑鬱婦槍殺4幼女後自轟亡　夫：我的妻子不是怪物

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美國抑鬱婦槍殺4幼女後自轟亡　夫：她不是怪物

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美國發生家庭悲劇，一名居住在懷俄明州的女子，疑因精神狀況不佳，竟開槍射殺自己4名年幼女兒，然後自轟身亡，4名女童中3人死亡，1人性命垂危。

夫：藥物治療有時會加重病情

綜合外媒報道，事件發生於10日下午，一名女子撥打電話報警，稱她4名女兒在家中遭到槍擊，之後就掛斷電話。警方趕到現場時，赫然發現報警的32歲女子赫許曼（Tranyelle Harshman）已自轟身亡，而她的4名女兒頭部遭受槍傷。

警方確認後，4名女童中3人死亡，她們分別年僅9歲和2歲，另一名7歲女童倖存，但目前仍在醫院搶救，性命垂危。赫許曼的丈夫說，妻子長期罹患嚴重精神疾病，包括創傷後壓力症候群（PTSD）及產後抑鬱症：「我的妻子不是怪物，很多人不了解精神疾病對大腦的影響，這是一種化學失衡。藥物治療有時可能會加重病情。」

親友發起募款活動

而4名女童中，兩名死亡的2歲死童，是赫許曼與現任丈夫所生，9歲和7歲女童是她上一段關係的孩子，不過現任丈夫非常疼愛這些孩子，與赫許曼一起努力共同撫養。

這場悲劇在當地社區引發轟動，朋友與家人也發起募款活動，協助負擔倖存女童的醫療費用，募款發起人表示：「他是一名忠誠的丈夫和4個美麗女兒的父親，遭遇難以想像的悲痛。我們希望能為他提供一些支持，幫助他的孩子康復。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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抑鬱症症狀｜（am730製圖）

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處

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