美國拉斯維加斯爆槍擊案　兇徒闖健身房掃射2死5傷

美國拉斯維加斯當地時間16日下午發生恐怖槍擊案。兇徒闖入當地一間健身房內開槍掃射，隨後遭警方擊斃，事件合共造成造成2人死亡、3人受傷，
根據《美聯社》與《拉斯維加斯評論報》，警方在當日下午1時35分許接到報警，稱在維加斯大道附近的北彩虹大道（North Rainbow Boulevard）1700號街區發生槍擊。
兇徒遭警方擊斃
拉斯維加斯大都會警察局副警長沃爾什（Andrew Walsh）表示，事發在該城市西區的拉斯維加斯運動俱樂部（Las Vegas Athletic Club），一人在現場喪命。另外，警方發布消息稱，槍擊案兇徒則是在當地醫院確認死亡。警方發言人指，3名傷者已被送醫救治，其中一人狀況危急。
事發當時人在健身房的目擊者維加尼（Claudio Vigani）描述事發經過：「他們喊着『快出去，快出去，快出去』，然後我就看到那個死者躺在器械旁」。
20歲的斯圖爾特（Gary Steward）向當地媒體透露，當時他正和友人約翰遜（Liam Johnson） 前往健身房。在此之前，2人在一家商店稍作停留。斯圖爾特說，此舉救了他們的命，要是他們沒有停下來，他們就會出現在槍手闖入的前台。
警方仍在調查犯案動機
當2人停好車走近健身房正門時，發現不太對勁。約翰遜說，當他們走上前時，看見子彈射出，人們飛奔而出：「我們一開始以為是打架。然後就看到玻璃碎了。」他們便趕緊跑回停車場。斯圖爾特說：「現在感覺很奇怪，很奇怪。誰會在健身房開槍？」
沃爾什表示，北彩虹大道附近雖仍有大量警力駐守，但該區域已不再對民眾構成威脅。兇徒使用的武器等細節尚未公布，警方仍在調查犯案動機。
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