美國拉斯維加斯爆槍擊案　兇徒闖健身房掃射2死5傷

美國拉斯維加斯當地時間16日下午發生恐怖槍擊案。兇徒闖入當地一間健身房內開槍掃射，隨後遭警方擊斃，事件合共造成造成2人死亡、3人受傷，

根據《美聯社》與《拉斯維加斯評論報》， 警方在當日下午1時35分許接到報警，稱在維加斯大道附近的北彩虹大道 （North Rainbow Boulevard） 1700號街區發生槍擊。

兇徒遭警方擊斃

拉斯維加斯大都會警察局副警長沃爾什（Andrew Walsh）表示，事發在該城市西區的拉斯維加斯運動俱樂部（Las Vegas Athletic Club），一人在現場喪命。另外，警方發布消息稱，槍擊案兇徒則是在當地醫院確認死亡。警方發言人指，3名傷者已被送醫救治，其中一人狀況危急。

事發當時人在健身房的目擊者維加尼（Claudio Vigani）描述事發經過：「他們喊着『快出去，快出去，快出去』，然後我就看到那個死者躺在器械旁」。