美國拘捕2華人涉為中國營運秘密警察站　另起訴42名中國人

美國聯邦調查局(FBI)拘捕2名華裔美國公民，指他們為中國政府在紐約曼哈頓唐人街設立秘密警察站，追蹤和騷擾被中國視為逃犯的人士，兩人又承認在得悉被調查後，已刪除與中國公安部的通訊紀錄，他們被控密謀充當中國政府代理人，以及妨礙司法公正。官員指有關做法是公然侵犯美國主權。
美國聯邦調查局表示，周一(17日)被捕的2名華裔美國公民盧建旺及陳金平。案情指，他們代表中國公安部福建分局去年在紐約曼哈頓唐人街設立「海外警察站」，並應中國要求，尋找一名住在加州的民主派人士。案情又指，盧建旺被告，在國家主席習近平2015年訪問美國時，對抗議人士進行騷擾，又在2018年，試圖說服一名被中國列為逃犯的人士返回中國，涉事者聲稱遭到被告騷擾及威脅。兩人承認在得悉被調查後，已刪除與中國公安部的通訊紀錄，他們被控一項在未知會美國政府下串謀擔任中國政府代理人及一項妨礙司法公正罪，周一出庭並獲准保釋。美國紐約布魯克林區檢察官皮斯(Breon Peace)指：「這些案件顯示，中國公安部多次並公然侵犯我國主權，包括在紐約市中心設立及營運警察站。」
司法部起訴42名中國人涉滋擾在美異見人士
美國司法部又起訴34名中國警務人員，指他們執行跨國鎮壓計劃，利用社交媒體追蹤和騷擾在美國的中國異見人士。另外，亦起訴8名中國官員，指他們指示一間美國電信公司一名僱員，在公司的通信平台上打壓中國異見人士的言論。司法部助理部長奧爾森(Matthew Olsen)說，中國的做法遠遠超出可接受的國家行為範圍，強調美方將堅決捍衛生活在美國的所有人的自由。
總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders) 早前發表報告，指中國在5大洲30國設立54個「警僑海外服務站」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士。多個國家就報道展開調查。中國外交部曾經否認指控，表示所謂的警察站，實際上是涉僑事務海外服務站，協助海外僑胞解決困難，包括辦理駕駛證換領等業務。呼籲有關方面停止炒作，批評以藉口抹黑中國的手法絕對不能接受。