美國拘捕2華人涉為中國營運秘密警察站　另起訴42名中國人

美國聯邦調查局(FBI)拘捕2名華裔美國公民，指他們為中國政府在紐約曼哈頓唐人街設立秘密警察站，追蹤和騷擾被中國視為逃犯的人士，兩人又承認在得悉被調查後，已刪除與中國公安部的通訊紀錄，他們被控密謀充當中國政府代理人，以及妨礙司法公正。官員指有關做法是公然侵犯美國主權。

美國聯邦調查局表示，周一(17日)被捕的2名華裔美國公民盧建旺及陳金平。案情指，他們代表中國公安部福建分局去年在紐約曼哈頓唐人街設立「海外警察站」，並應中國要求，尋找一名住在加州的民主派人士。案情又指，盧建旺被告，在國家主席習近平2015年訪問美國時，對抗議人士進行騷擾，又在2018年，試圖說服一名被中國列為逃犯的人士返回中國，涉事者聲稱遭到被告騷擾及威脅。兩人承認在得悉被調查後，已刪除與中國公安部的通訊紀錄，他們被控一項在未知會美國政府下串謀擔任中國政府代理人及一項妨礙司法公正罪，周一出庭並獲准保釋。美國紐約布魯克林區檢察官皮斯(Breon Peace)指：「這些案件顯示，中國公安部多次並公然侵犯我國主權，包括在紐約市中心設立及營運警察站。」