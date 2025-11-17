美國指控馬杜羅領導販毒集團 擬列為外國恐怖組織 美軍航母福特號進入加勒比海

美國近月接連突襲在加勒比海及太平洋東部活動的疑似運毒船，並在南美販毒問題上與委內瑞拉及哥倫比亞等國家關係緊張。其中，美國指控委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)領導一個販毒集團，國務卿魯比奧周日(16日)表示，擬將這販毒集團列為外國恐怖組織。 特朗普改口風 總統特朗普上周五表示，「某程度上」已就針對委內瑞拉的下一步行動作出決定，消息指，部署在加勒比海的美軍正在候命，可能對委內瑞拉發動攻擊。美軍周日宣布，為加強打擊販毒活動，美軍航空母艦福特號戰鬥群已進入加勒比海。分析指，此舉勢將激怒委內瑞拉。至周日，特朗普一改口風，表示美國可能與馬杜羅展開對話。

美國近期在加勒比海地區大規模部署軍力，宣稱是為了阻止毒品偷運到美國。委內瑞拉則指摘，美軍集結其實是為推翻其左翼總統馬杜羅的陰謀。特朗普政府一直質疑馬杜羅政權的合法性，並指控他是毒販，馬杜羅否認指控。 魯比奧：「太陽組織」由馬杜羅操控 魯比奧周日發聲明指出，委內瑞拉「太陽組織」(Cartel de los Soles)與其他已被認定的外國恐怖組織，包括「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)以及「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)，聯手在西半球製造恐怖暴力事件，並販運毒品至美歐。他在聲明中重申美國之前的說法，即「太陽組織」是由馬杜羅及其他委內瑞拉高級官員操控，「他們侵蝕了委內瑞拉軍隊、情報機構、立法機構和司法部門」，「馬杜羅及其親信都不能代表委內瑞拉合法政府」。魯比奧亦強調，美國「將繼續利用一切可用手段保護我們的國家安全利益，切斷對毒品恐怖分子的資金和資源支持」。

航母福特號將與其他軍艦會合 外界普遍猜測美國可能正考慮對馬杜羅發動軍事打擊。負責監督在拉丁美洲和加勒比海地區軍力的美軍南方司令部周日表示，福特號航母戰鬥群已進入加勒比海，並指此舉是遵照總統特朗普「瓦解跨國犯罪組織、打擊毒品恐怖主義以捍衛美國本土」的指令。據悉，福特號航母戰鬥群將與已部署在加勒比海的多艘美軍艦隻會合，而這次部署行動名為「南方之矛行動」(Operation Southern Spear)。南方司令部亦宣布，美軍上周六在東太平洋亦執行一次攻擊任務，導致3名涉運毒疑犯死亡。

在加勒比海局勢緊張之際，特朗普周日在佛州對媒體表示：「我們可能會與馬杜洛有些討論，看看結果如何。他們想談。」官員表示，華府高層官員上周在白宮舉行3場會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動，包括發動地面攻擊。特朗普則指，他「某程度上已做出決定」，暗示很快就會宣布對委內瑞拉的決策。 美軍打擊疑運毒船 逾80人死亡 美國自9月起發動針對南非毒品走私的軍事行動，在加勒比海和東太平洋地區發動20多次空襲，攻擊疑似運毒船，至少造成83人死亡。然而，美國至今仍沒公布相關證據來證明被擊斃人員是毒販。法律專家指，即使這些行動目標是已知毒販，這些攻擊仍屬於法外處決。