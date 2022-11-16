美國探月火箭終成功升空3年後年載人登月 距阿波羅任務已50年

登陸月球｜2024年先載4人繞月飛行

用了逾10年時間研製的阿提密斯1號曾因燃料洩漏、引擎問題和颶風吹襲一再押候升空，今日的歷史性升空一刻估計吸引1.5萬人聚集在發射場觀看，沿岸海灘和公路有數千人聚集。阿提密斯1號升空後，其搭載的獵戶星太空艙將與火箭分離繼續飛往月球，預計飛了37萬公里後將於周一抵達月球，之後圍繞其飛行，以測試太空艙最大承受力；3個假人公仔身上則裝有感應器，以測量太空艙的震動、加速和宇宙輻射。太空艙約在下月11日返回地球，將落在加州聖迭戈對開的太平洋。

美國的阿波羅太空船項目，在1969年至1972年之間共有12名太空人到月球。今次登月任務稱為阿提密斯，是希臘神話中太陽神阿波羅的雙胞胎妹妹。阿提密斯1號發射成功標誌美國太空總署(NASA)新探月計劃的展開，NASA計劃在2024年再發射阿提密斯1號，並載著4名太空人繞月飛行，或會有首位女性和非白人太空人參與，並期望美國太空人最快能夠在2025年再次登陸月球。