美國探險家胃出血受困土耳其洞穴9日 獲救重回地面(有片多圖)

美國洞穴探險家迪基(Mark Dickey)早前深入土耳其地下洞穴進行國際勘探任務時，腸胃出血受困洞穴裡狹窄的通道長達9天，一支由200人組成的國際救援隊周一(11日)終於成功將他救回地面。

土耳其洞穴探險聯合會(TUMAF)宣布：「迪基已從洞穴最後一個出口被救出……這次行動中的洞穴救援部分圓滿結束……我們要向所有曾作出貢獻的人道賀」。

受困土耳其深度第3洞穴

40歲的迪基在莫爾卡洞穴(Morca cave)深處勘探期間，本月2日突然腸胃出血，他對勘探隊成員要求支援時表示除了不斷出血，胃液也在流失。據悉，莫爾卡洞穴位於土耳其南部陶魯斯山脈(Taurus Mountains)的偏遠地區，由許多蜿蜒的地下通道所組成，是土耳其深度第3的洞穴，最深處近1,300米。