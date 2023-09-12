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國際
2023-09-12 11:42:15

美國探險家胃出血受困土耳其洞穴9日 獲救重回地面(有片多圖)

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迪基受困洞穴多日，最終獲救。(路透社)

迪基受困洞穴多日，最終獲救。(路透社)

美國洞穴探險家迪基(Mark Dickey)早前深入土耳其地下洞穴進行國際勘探任務時，腸胃出血受困洞穴裡狹窄的通道長達9天，一支由200人組成的國際救援隊周一(11)終於成功將他救回地面。

土耳其洞穴探險聯合會(TUMAF)宣布：「迪基已從洞穴最後一個出口被救出……這次行動中的洞穴救援部分圓滿結束……我們要向所有曾作出貢獻的人道賀」。

受困土耳其深度第3洞穴

40歲的迪基在莫爾卡洞穴(Morca cave)深處勘探期間，本月2日突然腸胃出血，他對勘探隊成員要求支援時表示除了不斷出血，胃液也在流失。據悉，莫爾卡洞穴位於土耳其南部陶魯斯山脈(Taurus Mountains)的偏遠地區，由許多蜿蜒的地下通道所組成，是土耳其深度第3的洞穴，最深處近1,300米。

救援隊把迪基固定在擔架上，用繩索將他吊過狹窄的通道。(路透社)

救援隊把迪基固定在擔架上，用繩索將他吊過狹窄的通道。(路透社)

200人參與拯救

迪基在地下約1,120米處出現不適而受困，保加利亞、克羅地亞、匈牙利、意大利、波蘭和土耳其等多國組成救援和醫療隊伍，爭分奪秒設法拯救。這次屬史上規模最大且最複雜的地下救援行動之一。

這支國際團隊由約200名救援人員、與迪基同行的探險家以及醫療人員所組成。救援人員找到迪基後先替他輸血，再小心翼翼將他抬到安全的地方。待他身體狀況穩定後，救援人員便把他固定在擔架上慢慢移離洞穴，有時候需用繩索將擔架垂直吊起，才能穿過通道特別狹窄的位置。負責拉動繩索的隊員偶爾會回到地面稍作休息，再返回地底繼續工作，最終團隊花了約3天成功把迪基救回地面。

救援人員爬下洞穴。(美聯社) 地下拯救行動各國負責的部分。(美聯社) 莫爾卡是土耳其深度第3的洞穴，最深處近1,300米。(美聯社) 迪基早前在地下接受治療。(美聯社) 救援人員進入洞穴。(美聯社) 救援團隊在洞穴通道把迪基抬走。(美聯社) 救援團隊在洞穴通道把迪基抬走。(美聯社) 救援團隊在洞穴通道把迪基抬走。(美聯社)
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