美國推翻墮胎權震驚西方 拜登：「是一個悲哀的錯誤」

美國最高法院推翻近半世紀前的的裁決—1973年「羅訴韋德案」，指憲法條文並不包括保障墮胎的權利，不再為進行墮胎的婦女提供憲法保護，並交由各州政府自行制訂本身的墮胎政策。這項消息震動西方世界。總統拜登形容是悲哀的錯誤，令國家倒退了150年，將盡量運用合法權利去保護女性。分析預料將有不少州分修改法規，禁止墮胎或加強限制。

現時的美國最高法院被視為保守派佔優

在周五，兩批分別支持和反對墮胎的群眾在華盛頓最高法院大樓外示威。警察在場戒備及把他們分開，避免發生不愉快事件。裁決結果公布後，反對墮胎的群眾喝采歡呼。爭取墮胎權利的示威者指責法院所作出的裁決「不合法」，甚至有人形容為「法西斯主義」。現時的美國最高法院被視為保守派佔優，結果保守派及中間派的法官，包括首席大法官羅伯茨，都認為憲法保障不包括墮胎權，推翻1973年的判例裁決，另外3名自由派法官則不同意。

全美約 3,600 萬女性會被剝奪墮胎權利

持續了50年的「羅訴韋德案」裁決被推翻後，許多由共和黨控制的保守州份便可展開程序，頒布及執行嚴厲禁制墮胎的法例。根據一向支持墮胎權的美國計畫生育聯會提供的數字，估計全美有大約3,600萬名處於生育年齡的女性，會被剝奪墮胎權利。如果她們要進行墮胎的話，不會再受到憲法保障。預計大批婦女會由禁制墮胎的州份，湧往容許合法墮胎的州份接受墮胎手術。

拜登：美國傷心的一天

總統拜登批評最高法院所作出的裁決是「一個悲慘的錯誤」，並指此舉將女性的健康和生命置於危險之中。拜登說：「法院做了以前從未做過的事情，明確剝奪了對這麼多美國人至關重要的憲法權利。」他還呼籲美國人在選舉中投票支持那些將在州和聯邦層面保護墮胎權的政治人物，並敦促各州自行制訂法例，容許墮胎程序。

副總統賀錦麗譴責法院所作出的裁決；眾議院議長佩洛西形容，裁決結果是侮辱女性：「偽善正在張狂，傷害卻是無盡；這是對女性的侮辱，是對女性掌摑一巴，質疑女性自我判斷和自我決定，對生育自由而言。」

約翰遜：一個大倒退

英國首相約翰遜在非洲盧旺達出席英聯邦峰會時回應指，這是「一個大倒退」；加拿大總理杜魯多說，來自美國的消息十分可怕。無一個政府、政治人物或任何人可以告訴一個女性她們應如何對待自己的身體；法國總統馬克龍也表示，他的政府與美國的婦女們「團結一致」，並重申選擇墮胎是女性的「基本權利」；聯合國指出，這項裁決對女性人權和性別平等造成巨大打擊。

周五晚上，有人在美國駐倫敦大使館外示威。預料在周末期間，歐洲其他城市也會有團體發起示威抗議活動。