美國據報擬與台灣聯合生產武器

日本傳媒引述消息人士指，美國總統拜登的政府，正考慮一項與台灣聯合生產武器計劃，提升美國設計武器產能，加快移交速度及加強對北京的阻嚇力。據報美台雙方已就計劃展開初步討論，模式可能是由美國公司提供技術，台灣負責製造，或是美國使用台灣製組件生產。

《日經亞洲》(Nikkei Asia) 引述3名熟悉內情的消息人士說法，其中1名據稱知悉美國政府內部商議情況的消息人士稱，美台聯合生產武器「已展開初步討論」，模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

美國國務院首席副發言人Vedant Patel周三(19日)在媒體例行簡報會被問及此事時，表示有看到相關報道。他說，「美國正在檢視所有選項」，以確保向台灣迅速移交軍備武器。