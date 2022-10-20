美國據報擬與台灣聯合生產武器

日本傳媒引述消息人士指，美國總統拜登的政府，正考慮一項與台灣聯合生產武器計劃，提升美國設計武器產能，加快移交速度及加強對北京的阻嚇力。據報美台雙方已就計劃展開初步討論，模式可能是由美國公司提供技術，台灣負責製造，或是美國使用台灣製組件生產。
《日經亞洲》(Nikkei Asia) 引述3名熟悉內情的消息人士說法，其中1名據稱知悉美國政府內部商議情況的消息人士稱，美台聯合生產武器「已展開初步討論」，模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。
美國國務院首席副發言人Vedant Patel周三(19日)在媒體例行簡報會被問及此事時，表示有看到相關報道。他說，「美國正在檢視所有選項」，以確保向台灣迅速移交軍備武器。
美政府內部對向外批出關鍵技術或感不安
《路透社》(Reuters)報道，美台商會(USTBC)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)證實計劃正處於開始階段，但尚未定計劃會生產哪些武器，相信可能會集中向台灣提供更多彈藥及長遠建立導彈技術，而所有武器製造商都需要先取得美國國務院和國防部的共同生產許可。但韓儒伯警告，由於對於向外國平台批准關鍵技術感到不安，美國政府內部可能對發放聯合生產許可證存在反彈。