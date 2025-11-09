美國政府停擺致單日逾1400航班取消　感恩節恐迎大混亂

美國政府停擺危機持續，聯邦航空管理局（FAA）因空中交通管制員無薪工作而疲憊不堪，宣布削減全國40個最繁忙機場的航班。根據航班追蹤網站FlightAware數據顯示，周六已有超過1,400班往返美國或在美境內的航班被取消，約6,000個航班延誤，較周五7,000多班延誤航班略有減少。

政府停擺創下美國歷史上持續時間最長紀錄。共和黨人和民主黨人對如何結束國會僵局仍存在分歧，自10月1日開始的停擺危機尚未解決。參議員們周末齊聚華盛頓，進行旨在結束政府停擺的兩黨談判，但尚未達成協議。