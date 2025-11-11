美國政府停擺40天破僵局 民主黨讓步推進撥款通過

美國參議院未能通過臨時撥款法案，導致政府自10月1日起停擺；聯邦政府約140萬名僱員放無薪假或無糧出，以及不少服務暫停。停擺踏入第40天終打破僵局，參院周日罕有召開會議，在民主黨溫和派議員讓步下通過程序性投票，推進延長臨時撥款法案。法案還須經數個關卡才獲通過，包括眾議院表決。而周日的投票為結束這場美國史上最長的政府停擺，踏出第一步。
臨時撥款法案在參院多次闖關失敗，未能取得60票贊成的通過門檻。民主黨議員之前提出將「奧巴馬醫保」補貼延長一年換法案獲通過，而8名民主黨議員周日在執政共和黨未有保證下「倒戈」，令相關法案的程序性投票以60票贊成、40票反對通過。據悉，議員倒戈令民主黨不少人憤怒。報道指，奧巴馬醫保的補貼於明年1月1日到期，將於稍後另外表決。若民主黨議員反對或推遲程序，臨時撥款法案或仍需多幾日才獲通過。
兩名民主黨議員和一名屬民主黨盟友的獨立議員打破6星期的僵局，與共和黨達成協議，同意投票以推進三項兩黨達成共識的全年撥款法案，以及延長其他政府撥款至1月底，以換取12月中投票表決延長奧巴馬醫保補貼。協議還包括撤回特朗普政府於10月1日開始停擺後的政府大規模裁員。參議院多數黨領袖圖恩火速支持有關協議，並召開會議通過有關法案的程序性投票。除了上述3名議員，另外5名民主黨議員也投贊成票。民主黨溫和派原預料，該黨10至12名議員投票贊成，但最終人數較預期為少。報道指，共和黨打算在奧巴馬醫保上讓步，將平價醫保的補貼直接支付給美國人，而非保險公司。總統特朗普周日未有回應是否支持該協議，僅稱政府停擺似乎接近結束。
周日逾2900航班取消
超過1萬班延誤
政府停擺影響數百萬美國人的食物援助，也讓聯邦僱員無薪工作，並持續嚴重擾亂航空服務。因部分僱員被逼放無薪假，全美各地機場控制塔人手不足，每天有過千航班取消，周日更超過2,900班，另有逾1萬個航班延誤。昨日稍早已有近1,600個航班取消，而周二則有近1,000班。