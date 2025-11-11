美國政府停擺40天破僵局 民主黨讓步推進撥款通過

美國參議院未能通過臨時撥款法案，導致政府自10月1日起停擺；聯邦政府約140萬名僱員放無薪假或無糧出，以及不少服務暫停。停擺踏入第40天終打破僵局，參院周日罕有召開會議，在民主黨溫和派議員讓步下通過程序性投票，推進延長臨時撥款法案。法案還須經數個關卡才獲通過，包括眾議院表決。而周日的投票為結束這場美國史上最長的政府停擺，踏出第一步。

臨時撥款法案在參院多次闖關失敗，未能取得60票贊成的通過門檻。民主黨議員之前提出將「奧巴馬醫保」補貼延長一年換法案獲通過，而8名民主黨議員周日在執政共和黨未有保證下「倒戈」，令相關法案的程序性投票以60票贊成、40票反對通過。據悉，議員倒戈令民主黨不少人憤怒。報道指，奧巴馬醫保的補貼於明年1月1日到期，將於稍後另外表決。若民主黨議員反對或推遲程序，臨時撥款法案或仍需多幾日才獲通過。