美國政府史上最長停擺現轉機　參議院傳達成臨時協議

美國政府自上月1日關門至今邁入第40天，終於出現突破，多名參議院消息人士證實，參議院領袖已達成跨黨派臨時協議，將為政府提供資金延至明年1月30日，以結束這場史上最長的政府停擺危機。

「看起來政府停擺快結束了」

對於情勢出現轉機，美國總統特朗普（Donald Trump）9日對媒體表示：「看起來政府停擺快結束了。」《路透社》報道，一名熟悉談判情況的人士指出，至少有8名民主黨參議員預計投下贊成票，足以讓參院通過該案。修正後的法案仍須回到眾議院表決，之後送交特朗普簽署，整個程序可能需要數日。