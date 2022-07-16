美國政府批准對台售武　涉逾1億美元

美國政府批准向台灣出售價值超過1億美元的軍事技術援助，包括戰車、維修零件及後勤技術支援，是美國今年第4度對台軍售，亦是美國總統拜登上任以來第５次對台售武。台灣表示歡迎，當局預料，軍售協議將在１個月內生效。

美國國防安全合作局表示，今次軍售的項目，可以令台灣維持軍事能力及軍隊現代化，符合美國的國家、經濟與安全利益，增強台灣與美國及其他盟友的軍事協同能力，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。 台灣的總統府和外交部感謝美國政府落實對台灣的安全承諾，又指今次是美國總統拜登上任一年半以來，第5度對台軍售，充分展現美國政府對台灣防衛需求的高度重視。台灣的國防部表示，今次軍售案有助維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要，預料1個月後正式生效。

