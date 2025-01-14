美國政府收緊AI晶片出口　中方堅決反對

美國政府公布對人工智能AI晶片和相關技術出口的新限制措施，將禁止出口先進晶片到中國、俄羅斯和伊朗等。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，要保持美國人工智能領先地位。中方表示堅決反對。 美國拜登政府在卸任前一星期，公布進一步限制人工智能晶片和技術出口的措施，出口配額影響的，包括訓練人工智能模型所需的高階圖形處理器，措施限制可出口到大多數國家的晶片數量。根據規定，日本、英國、荷蘭等18個美國盟友，將不受限制。新加坡、以色列、沙特阿拉伯等大約120個國家，將有出口上限。至於中國、俄羅斯和伊朗等，會被拒絕出口晶片。微軟、Google和亞馬遜等主要雲端服務供應商，將可尋求全球授權來建立資料中心，避免這些公司受人工智能晶片配額制影響。新規例將於正式公布後120天生效。

北京商務部：濫用出口管制的又一例證 人工智能晶片生產商英偉達指，白宮措施將嚴厲打擊現時主流遊戲電腦的技術，並損害美國的領導地位。雲端平台甲骨文早前表示，這些規則將全球大部分人工智能和圖形處理器市場，拱手讓給中國。 在北京，商務部表示，商務部堅決反對美國商務部發布新的人工智能相關出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。發言人指，登政府執意倉促出台管制措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，公然違背國際多邊經貿規則；中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。