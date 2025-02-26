美國政府效率部21員工集體辭職　稱不願廢除關鍵公共服務

美國總統特朗普顧問、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)，有21名職員集體辭職。他們在辭職信中表明，不會利用自己的技術專長破壞核心的政府系統，危害美國人的敏感數據，廢除美國的關鍵公共服務，亦不會執行或令政府效率部的行為合法化。
辭職的21人包括工程師、數據科學家及產品經理，周二(25日)集體辭職，他們之前都在Google及亞馬遜等科技公司擔任高級職位，到前奧巴馬政府時期加入數碼服務局。美聯社引述他們的聯署信報道，指在總統特朗普宣誓就任後第二日，被叫去參加面試，由佩戴白宮徽章的人擔任面試官，期間質問他們的政治忠誠度，並在同事間挑撥矛盾。他們又警告指，獲馬斯克招攬進入政府效率部為聯邦政府「瘦身」的人當中，有不少人空有政治思想，根本沒有所需技能或相關工作經驗，以改進政府的技能。他們又指，當初宣誓服務美國人民，在歷任總統任內履行對憲法的誓言，但現時已無法再履行這些承諾。
馬斯克暗示辭職的員工由民主黨政客控制
辭職的職員表示，數碼服務局的工作是協助社會保障、退伍軍人服務、申報納稅、醫療保健、學生援助及其他關鍵服務現代化，但本月初有約40名同事被解僱，他們的離職危害到依賴這些服務的美國人，令關鍵系統及美國人數據的安全降低。至於留下的65人就被納入政治效率部，當中三分一人周二集體辭職。
馬斯克在社交平台發文回應，指有關報道是假新聞，並暗示辭職的員工由民主黨政客控制，如果他們不辭職，亦會被解僱。白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)指，任何人若以為可透過抗議、訴訟，甚至打法律戰就可阻撓總統特朗普履行承諾，他們必定是在過去多年來與世隔絕。並指特朗普不會放棄履行承諾，會令聯邦政府更有效率，為辛勤工作的美國納稅人更加負責。