美國政府效率部21員工集體辭職　稱不願廢除關鍵公共服務

美國總統特朗普顧問、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)，有21名職員集體辭職。他們在辭職信中表明，不會利用自己的技術專長破壞核心的政府系統，危害美國人的敏感數據，廢除美國的關鍵公共服務，亦不會執行或令政府效率部的行為合法化。

辭職的21人包括工程師、數據科學家及產品經理，周二(25日)集體辭職，他們之前都在Google及亞馬遜等科技公司擔任高級職位，到前奧巴馬政府時期加入數碼服務局。美聯社引述他們的聯署信報道，指在總統特朗普宣誓就任後第二日，被叫去參加面試，由佩戴白宮徽章的人擔任面試官，期間質問他們的政治忠誠度，並在同事間挑撥矛盾。他們又警告指，獲馬斯克招攬進入政府效率部為聯邦政府「瘦身」的人當中，有不少人空有政治思想，根本沒有所需技能或相關工作經驗，以改進政府的技能。他們又指，當初宣誓服務美國人民，在歷任總統任內履行對憲法的誓言，但現時已無法再履行這些承諾。