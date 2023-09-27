美國政府面臨財赤危機　數十萬聯邦雇員恐被迫放無薪假

美國支持聯邦政府運作的撥款法案將在30日屆滿，下一年度的預算案卻還在國會卡關，如果兩黨在10月1日前無法達成協議通過預算案，拜登政府將面臨關門危機，數十萬的聯邦政府員工將被迫放無薪假。目前有12項為聯邦政府提供資金的撥款法案等待國會通過，但為了降低政府赤字，共和黨強硬保守派議員主張再砍支出，包括刪除240億美元（約1877億港元）對烏克蘭的軍事援助等，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正為了整合共和黨內的歧見忙得焦頭爛額。總統拜登稱，聯邦政府提供資金是「國會最基本的責任之一」。拜登亦懇求部分共和黨保守派人士不要採取強硬手段，不要違背其6月時與麥卡錫達成的協議，意圖讓政府癱瘓。

預算法案所沒通過政府面臨「關門」

如果屆時因預算法案沒通過，政府關門將擾亂美國經濟以及數十萬為聯邦政府工作，或是依賴聯邦政府提供支援的國民。多個公部門將陷入停擺，其中包含國防部、司法單位、警察、農業甚至連交通運輸、外交事務都受到嚴重影響。以農業部門為例，美國農業部預估，約有700萬受到婦嬰幼兒特殊營養補充計畫（WIC）補助的國民將在政府關門後，將迅速失去食品補助福利。另外，農業服務機構也將停止在收穫季節向農民提供貸款，新購屋者將無法獲得貸款，另有超過5萬名農業部員工將被迫放無薪假。

目前遭到刑事指控的前總統特朗普則是在社交平台煽動同黨派人士「關閉政府」，以干預他的2宗聯邦刑事案件，並呼籲撤銷麥卡錫與拜登達成的協議。特朗普稱，「除非你得到了一切，否則就將其關閉！共和黨人是時候學會如何戰鬥了！」不過司法部稱，就算政府關門，刑事起訴還是會持續進行。信評機構穆迪（Moody's）發布聲明稱，美政府關門將對其信用評估產生負面影響，這凸顯美國機構和治理實力相對弱於其他評級最高的政府，該機構目前對美國的信評等級為 AAA。穆迪表示，政府關門將對美國主權信用產生負面影響，凸顯因財政赤字擴大和債務負擔能力惡化導致美國財政實力下降之際，政治兩極分化加劇，對財政政策制定造成了重大限制。

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