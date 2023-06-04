美國教授水底高壓生活「逆齡」年輕10歲

美國南佛羅里達大學教授、被稱為「深海博士」的迪圖里(Joseph Dituri)於3月1日開始居於佛州拉戈島30呎深海底「小屋」，除了打破在沒有減壓設備於水下生活最長的世界紀錄，高壓生活亦令他年輕10歲！檢測顯示，人類隨著年齡縮短的DNA「端粒」(telomere)，在他體內竟逆轉增長了20%，幹細胞亦較剛居水底時增加10倍。

55歲的迪圖里是退休海軍軍官，為生物醫學工程博士，他上月已打破水底生活時間最長紀錄，之前的紀錄為73天。他今次水底挑戰另一目標是研究高壓環境對人體的影響。迪圖里計劃6月9日離開住足100天的海底，在第93天醫生對其血液等做了檢測，以研究從3月至6月，他的身體有甚麼變化，包括量度端粒，這是一種基因序列附在染色體末端。隨著年齡增長，端粒會逐漸縮短，但迪圖里的端粒長度現在竟較3月時增加20%，他稱幹細胞也增加10倍。之前有研究指，幹細胞可令老去的人類細胞變年輕。

水底生活｜氧化速度減慢膠原蛋白增

迪圖里其他健康情況也獲改善，包括他晚上擁有60%至66%的深層和快速動眼期(REM)睡眠、膽固醇下降了72點和各項發炎指數減掉一半，與年老有關的氧化速度減三分二，膠原蛋白合成也上升。迪圖里的餐飲以豐富蛋白質為主，用微波爐煮雞蛋和三文魚，以及每星期運動4或5天，每次1小時，他的肌肉並沒有減少。他亦在水底舉行網上教學。