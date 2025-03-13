美國教育部裁員逾1300人翌日 聯邦助學貸款網站即down機

教育部大幅裁員，並對員工提供自願離職計劃，導致負責學貸表格工作的開發人員和IT支援人員遭受沉重打擊。

美聯社報道，周三中午，數百用戶對斷線問題追蹤網站Downdetector.com通報，「聯邦學生補助申請」(FAFSA)服務中斷，無法填寫大學助學貸款申請表。負責處理大學助學貸款的全國學生財務援助管理者協會(NASFAA)，也收到用戶遇到技術問題，以及申請聯邦學生補助遇到困難的通報。

美國總統特朗普計劃廢除教育部之際，聯邦助學貸款和經濟援助網站StudentAid.gov周三(12日)停止運作數小時，凸顯出快速削減教育部規模的後果。

教育部被裁一半人手

特朗普政府把教育部視為重點整頓目標，教育部周二(11日)公布，1,315名員工當日收到將於90日內解僱的通知。連同572名早前接受自願離職員工以及63名被解僱試用期員工在內，教育部共削減約一半人手，員工由4,100多減至2,100多人。

整個IT團隊被炒

美聯社指，「聯邦學生補助計劃」(Federal Student Aid)300多人被裁，其中24人屬於技術部門，包括負責支援FAFSA表格系統的整個團隊。報道引述消息指，技術上被裁員工在3月 21日之前仍受僱，但因為存取電郵、電話和電腦的權限已受限制，所以無法處理網站down機問題。

