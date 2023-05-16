熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-16 10:25:00

美國新墨西哥州發生槍擊4死　槍手中槍倒地片段曝光(有片)

分享：
美國新墨西哥州發生槍擊4死，槍手中槍倒地片段曝光。(AP)

美國新墨西哥州發生槍擊4死，槍手中槍倒地片段曝光。(AP)

美國新墨西哥州發生槍擊案，最少3人死亡，9人受傷，18歲的疑犯被擊斃。事發在新墨西哥州西北部，距離州內最大城市阿爾伯克基的法明頓市(Farmington)。當地周一(15)上午約11時，法明頓警方表示，有人在當地一個社區內的公園附近開槍，多名平民中槍倒地。疑犯與最先到場的警員駁火，當場遭擊斃。 一名法明頓警員和一名新墨西哥州州警在槍戰中受傷，目前正在醫院接受治療，情況穩定。現場傳出大批警方趕赴現場，又用警車封鎖附近公路路口。

網上有影片流傳，一座建築物旁傳出多下槍聲，一名穿深色T-恤及長褲懷疑為涉事槍手，手持疑似槍械在徘徊，懷疑中槍後倒地。警方指，槍手是一名18歲的男子，相信他是單獨犯案，目前已沒有其他威脅，現場亦已解封，但暫時未知槍手的行兇動機。

網上有影片流傳，一座建築物旁傳出多下槍聲，一名穿深色T-恤及長褲懷疑為涉事槍手，手持疑似槍械在徘徊，懷疑中槍後倒地。(Twitter) 網上有影片流傳，一座建築物旁傳出多下槍聲，一名穿深色T-恤及長褲懷疑為涉事槍手，手持疑似槍械在徘徊，懷疑中槍後倒地。(Twitter)

警方一度要求所有學校作預防性封鎖

法明頓市立學校亦於社交平台表示，上午1115分，法明頓警方要求該區所有學校要作預防性封鎖，直至下午105分才解封。

新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham形容事件是可怕的悲劇，並表示傷痛。她在事件發生後，為遇難者家屬、傷者和整個法明頓社區祈禱。她感謝執法部門的快速反應，她會繼續從各個角度打擊槍械暴力。

警告：影片內容涉及粗言穢語

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受