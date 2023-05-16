美國新墨西哥州發生槍擊4死　槍手中槍倒地片段曝光(有片)

美國新墨西哥州發生槍擊案，最少3人死亡，9人受傷，18歲的疑犯被擊斃。事發在新墨西哥州西北部，距離州內最大城市阿爾伯克基的法明頓市(Farmington)。當地周一(15日)上午約11時，法明頓警方表示，有人在當地一個社區內的公園附近開槍，多名平民中槍倒地。疑犯與最先到場的警員駁火，當場遭擊斃。 一名法明頓警員和一名新墨西哥州州警在槍戰中受傷，目前正在醫院接受治療，情況穩定。現場傳出大批警方趕赴現場，又用警車封鎖附近公路路口。

網上有影片流傳，一座建築物旁傳出多下槍聲，一名穿深色T-恤及長褲懷疑為涉事槍手，手持疑似槍械在徘徊，懷疑中槍後倒地。警方指，槍手是一名18歲的男子，相信他是單獨犯案，目前已沒有其他威脅，現場亦已解封，但暫時未知槍手的行兇動機。