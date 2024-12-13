美國新澤西頻現大型神秘無人機　議員聲稱伊朗幕後策劃

美國新澤西州近來有許多民眾目擊天空中出現不明無人機，但從州長到聯邦調查局，沒有人能夠說明該架無人機到底來自何方，甚至表示這沒甚麼大不了，要民眾別大驚小怪。

直徑通常至少為1.8米

據《紐約郵報》報道，上月18日開始，陸續有新澤西民眾目擊這些神秘的無人機出現，有時甚至一個晚上就有多達180宗通報。這些被目擊的無人機直徑通常至少為1.8米，在空中停留時間長達數小時。

一開始各種說法紛紛出籠，有人認為是民用無人機，也有人認可能是把衛星或直升機等誤認為不明飛行物。直到11日，共和黨眾議員范德魯（Jeff Van Drew）援引「高度可靠」的消息來源稱，這些無人機由伊朗於外海秘密操作，並說這些無人機應該被擊落，且軍方應對此保持高度警惕。