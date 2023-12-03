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國際
2023-12-03 12:15:05

美國旅遊作家搭飛機被迫讓座予一對夫婦　撰文質問是否「一人旅客沒人權」

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美國旅遊作家搭飛機被迫讓座予一對夫婦　撰文質問是否「一人旅客沒人權」

不少人搭飛機時，都有被「詢問換座」的經驗，美國一名旅遊作家普盧默（Todd Kingston Plummer）分享，有次獨自一人搭機時，被空服員以不友善的態度「強迫換座」，只因為有一對夫妻想坐在一起，讓他不滿表示「一人旅客沒人權？」

普盧默熱愛出遊，撰寫的文章囊括旅遊、葡萄酒、各國文化和娛樂等，近期他在旅遊期刊《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveler）上投稿，分享自己出遊時的經驗，他提到，自己經常獨自旅行，今年9月時搭乘土耳其航空，從土耳其飛往坦桑尼亞。

座位被重複預訂

當看到自己的位子在緊急出口旁邊時，普盧默相當開心，因為這裏的位子比較大，對於一個身高187厘米的成年男子，哪怕放腳的地方多出個1毫米，都相當重要。

不過事情發生轉折，在普盧默認為自己可以舒服地度過接下來7個小時的飛行時，一名空服員和一對夫妻急匆匆地朝他衝過來，接着空服員大聲地用不客氣的口氣說：「先生，我需要看您的登機證。」接着空服員告訴普盧默，由於他所坐的11D座位，被重複預訂了，因此他必須換位置，以便這對夫妻坐在一起。

認為是「徹頭徹尾的羞辱」

儘管普盧默表達了自己不願換位， 空服員仍舊語氣強硬地堅持，最終普盧默被「半強迫」的換了座位，但他的心裏卻感到很不舒服。

普盧默解釋，如果今天要換位子是因為孩子需要與監護人坐在一起，或是有醫療因素，那他相當樂意配合，但這對夫妻明明分開坐也無妨，空服員表現出的態度卻好像在指責他霸佔位子，因為他只有一個人，就應該坐到較差的位子嗎？普盧默認為：「這令人感到失望、惱怒，而且是徹頭徹尾的羞辱。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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