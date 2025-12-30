美國星巴克調整策略 擬關400都會區門市「自救」分析：遙距工作與小店競爭致經營困難

星巴克(Starbucks)以往在紐約、洛杉磯等美國大城市幾乎隨處可見，但這種「高密度」正逐漸改變。美國星巴克計劃關閉約400間門市，調整過去在都會區密集開店的策略。
星巴克在美加門市超過1.8萬間，CNN報道，星巴克CEO尼科爾(Brian Niccol)推動一項10億美元(約78億港元)振興計劃，包括關閉約400間集中於大都會區的門市，目前已在多個城市陸續實施，包括紐約42間、洛杉磯20多間、芝加哥15間、三藩市7間。
淘汰部分門市
星巴克發言人表示，這些都是營運表現不佳或無法符合企業品牌標準的門市。星巴克計劃明年推出全新的設計及升級體驗。
分析：星巴克是「自身成功的受害者」
CNN分析，星巴克可說是「自身成功的受害者」，該公司建立一套成功的商業模式，改變咖啡消費文化，也吸引大量競爭者進入市場，因此其在都會區的門市受到精品咖啡、小型連鎖品牌、手搖飲品店的激烈競爭。
市場競爭加劇，加上遙距工作普遍化、都會區人口流失，以及分店營運成本上升，星巴克調整策略，關閉許多市中心辦公大樓的一樓門市，把營運重心轉向市郊。
裝修千間門市 增梳化桌椅
CNN指出，星巴克計劃於未來1年重新裝修1,000間門市，增設梳化、桌椅和電源插座，提升空間體驗，吸引顧客停留。
星巴克近年銷售增長趨緩，今年股價下跌約6%。分析師指出，星巴克面臨的挑戰在於，同一門市必須兼顧外賣和久坐的客人，兩者消費型態差異大，增加營運調整的難度。