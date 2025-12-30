美國星巴克調整策略 擬關400都會區門市「自救」分析：遙距工作與小店競爭致經營困難

美國星巴克計劃關閉約400間門市，調整過去在都會區密集開店的策略。(資料圖片)

星巴克(Starbucks)以往在紐約、洛杉磯等美國大城市幾乎隨處可見，但這種「高密度」正逐漸改變。美國星巴克計劃關閉約400間門市，調整過去在都會區密集開店的策略。

星巴克在美加門市超過1.8萬間，CNN報道，星巴克CEO尼科爾(Brian Niccol)推動一項10億美元(約78億港元)振興計劃，包括關閉約400間集中於大都會區的門市，目前已在多個城市陸續實施，包括紐約42間、洛杉磯20多間、芝加哥15間、三藩市7間。

淘汰部分門市

星巴克發言人表示，這些都是營運表現不佳或無法符合企業品牌標準的門市。星巴克計劃明年推出全新的設計及升級體驗。

