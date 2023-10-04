美國暫將數百非法移民安置於芝加哥機場　共用機場浴室、睡紙皮

根據《美聯社》報導，來到芝加哥的移民們住在奧黑爾國際機場一號航站樓的接駁巴士中心內，他們共用機場浴室，晚上就睡在鋪著紙板的地上，相當克難。

美國的非法移民要如何安置已成當局最頭痛的問題。根據美媒報道，數百位非法移民被安置在芝加哥奧黑爾國際機場的一個接駁巴士中心內長達數週，目前當局正試圖將他們移至避難所。根據《美聯社》報道，來到芝加哥的移民們住在奧黑爾國際機場一號航站樓的接駁巴士中心內，他們共用機場浴室，晚上就睡在鋪紙皮的地上。奧黑爾機場的志工馬祖洛 (Vianney Marzullo) 告訴《美聯社》，接駁巴士中心應該是一個讓旅客來來去去的地方，而不是安身立命的好地方，「這非常令人擔憂。這不僅僅是安全問題，還有公共衛生問題。」

芝加哥使用國際機場安置移民

報道指出，芝加哥市目前使用奧黑爾機場和中途島機場兩個國際機場來安置移民。在等待更多庇護所建造完成的同時，當局也正在思考如何長期安置移民的問題。德州共和黨州長亞伯特（Greg Abbott）將境內的移民們送往芝加哥、紐約和洛杉磯等民主黨執政的地區，他表示此舉是「為我們不堪重負的邊境城鎮提供急需的救濟」。

亞伯特說，「像伊格爾帕斯和埃爾帕索這樣的德州社區不應該承受拜登總統魯莽的開放邊境政策造成的後果，現在前所未有的非法移民激增，我已指示德州緊急管理部門部署更多巴士，將這些移民送往自行申報的地區。」自5月以來，芝加哥已增加了15個避難所，並安置了約3,000人。市長副幕僚長帕西奧內-扎亞斯（Cristina Pacione-Zayas）表示，風城正在努力解決收容問題。她告訴《美聯社》，「目前的狀況或許不完美，但我們所做的一切都符合我們的價值觀。我們將繼續努力，確保城市正常運作。」

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