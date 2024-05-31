美國最強高中生獲231間大學取錄　獎學金達1.1億元

美國喬治亞州一名18歲高中女生出身於人口僅6.9萬、卻有14％居民生活在貧窮線下的自由郡(Liberty Country)，母親患有末期腎病，但藉著父母為她自小規劃升學，靠著她自己發奮圖強，在高中獲得優異成績，讓她申請數百間美國大學，被231間學校錄取，獎學金共高達1,470萬美元(折合約1.1億港元) 創下新紀錄。

綜合報道，18歲女高中生Madison Crowell在父母為她升學規劃下，加上自己升上中學後除奮發圖強，並跟家人公路旅行增廣見聞，在就讀的自由郡高中期間成績優異，她的 GPA 為 3.85，以班中最好成績頭10%畢業。她在校內擔任學生會副會長、學生大使、校首席籃球經理、校刊年鑑總編輯，並入選啦啦隊校隊、全美優等生協會。在結束馬拉松式的大學申請後，Madison獲得231間學校取錄，獎學金共高達1,470萬美元。