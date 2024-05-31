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國際
2024-05-31 14:23:00

美國最強高中生獲231間大學取錄　獎學金達1.1億元

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美國最強高中生獲231間大學取錄，獎學金達1.1億元。(X)

美國最強高中生獲231間大學取錄，獎學金達1.1億元。(X)

美國喬治亞州一名18歲高中女生出身於人口僅6.9萬、卻有14％居民生活在貧窮線下的自由郡(Liberty Country)母親患有末期腎病，但藉著父母為她自小規劃升學，靠著她自己發奮圖強，在高中獲得優異成績，讓她申請數百間美國大學，被231間學校錄取，獎學金共高達1,470萬美元(折合約1.1億港元) 創下新紀錄。

綜合報道，18歲女高中生Madison Crowell在父母為她升學規劃下，加上自己升上中學後除奮發圖強，並跟家人公路旅行增廣見聞，在就讀的自由郡高中期間成績優異，她的 GPA 3.85，以班中最好成績頭10%畢業。她在校內擔任學生會副會長、學生大使、校首席籃球經理、校刊年鑑總編輯，並入選啦啦隊校隊、全美優等生協會。在結束馬拉松式的大學申請後，Madison獲得231間學校取錄，獎學金共高達1,470萬美元。

Madison最後選擇高點大學(High PointUniversity)。(X) Madison Crowell在父母為她升學規劃下，加上自己升上中學後除奮發圖強，並跟家人公路旅行增廣見聞，在就讀的自由郡高中期間成績優異。(X) Madison Crowell與父母。(X)

Madison：永遠保持對事情的積極態度

幾乎成為人生勝利組的Madison看來非常順利，但她亦透露，自己清楚被拒絕受挫折的滋味，3間拒絕她申請的大學為科羅拉多學院(Colorado College)、杜蘭大學(Tulane University)、北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)Madison最後選擇高點大學(High PointUniversity)，攻讀近年發展蓬勃的運動科學，並把目標放在物理治療博士學位。Madison除認為選擇高點大學是「人生至今做的最好決定之一」，也建議其他學子「永遠保持對事情的積極態度，因為它可能會讓人不知所措」、「保持理智並有發洩的管道很重要」。

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