美國最高法院擬推翻1973年案例 墮胎不再合法

美國數百萬婦女或失去墮胎合法權利。美國政治新聞網站Politico周一刊登一份最高法院的外洩文件，顯示最高法院通過推翻1973年案件《Roe v Wade》的裁決，該案令美國墮胎合法化，若推翻裁決即美國近半數州份將禁止墮胎。報道指，有關司法決定料在6月尾或7月初正式頒發。

外洩文件標籤為「第一草案」(1st Draft)，據悉由最高法院大法官Samuel Alito撰寫，於2月在最高法院內流傳，未知是否最終決定，因之前經驗顯示其他大法官可能在草案過程中改變主意。但消息傳出後，大批民眾周一晚湧到最高法院外示威抗議，也有反對墮胎的人士到場慶祝。《Roe v Wade》案件成為焦點，因密西西比州政府要求推翻該案裁決，最高法院於去年12月審理。若成功推翻，墮胎將在美國22個州份列為不合法，有13個州份並已立法，一旦該案裁決推翻，禁止墮胎法例將自動生效。