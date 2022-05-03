美國最高法院擬推翻1973年案例 墮胎不再合法

美國數百萬婦女或失去墮胎合法權利。美國政治新聞網站Politico周一刊登一份最高法院的外洩文件，顯示最高法院通過推翻1973年案件《Roe v Wade》的裁決，該案令美國墮胎合法化，若推翻裁決即美國近半數州份將禁止墮胎。報道指，有關司法決定料在6月尾或7月初正式頒發。
外洩文件標籤為「第一草案」(1st Draft)，據悉由最高法院大法官Samuel Alito撰寫，於2月在最高法院內流傳，未知是否最終決定，因之前經驗顯示其他大法官可能在草案過程中改變主意。但消息傳出後，大批民眾周一晚湧到最高法院外示威抗議，也有反對墮胎的人士到場慶祝。《Roe v Wade》案件成為焦點，因密西西比州政府要求推翻該案裁決，最高法院於去年12月審理。若成功推翻，墮胎將在美國22個州份列為不合法，有13個州份並已立法，一旦該案裁決推翻，禁止墮胎法例將自動生效。
大法官：裁決一開始便錯
《Roe v Wade》給予美國女性在懷孕頭3個月擁有絕對墮胎權利，進入4至6個月懷孕期獲有限度墮胎權利。不過之後的數十年，逾12個州份陸續通過反墮胎的裁決，單是在2021年全美便有近600項墮胎限制法案，當中90項成為法例。Alito在草案中稱「Roe從一開始便異乎尋常地錯誤，其理據非常薄弱，而裁決導致破壞性結果。」他並指，美國憲法並無特別提及墮胎權利，而有關裁決非但未有為墮胎議題帶來全國性解決方案，反而挑起爭論和加深分歧。最高法院9名大法官有3人在特朗普任總統時獲委任，令共和黨籍總統委任的大法官增至6人，成為美國歷來最保守的最高法院，據悉當中4人和Alito都支持推翻《Roe v Wade》案裁決。加州州長Gavin Newsom稱，將會提出修正案確保女性有選擇權利。