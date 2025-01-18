美國最高法院維持TikTok禁令　特朗普：需時審視情況

當地時間17日，美國最高法院裁定維持國會對社交媒體巨擘TikTok的禁令，白宮表示將交由下一任政府來執行。對此，美國候任總統特朗普表示需要「有時間來審視情況」，TikTok執行長周受資則表示將盡全力確保該平台未來繼續蓬勃發展，並感謝特朗普力挺。
綜合外媒報道，當地時間17日，美國聯邦最高法院裁定TikTok「不賣就禁」的法律不違憲。這意味着最高法院允許該法案按原計劃於19日生效。
稱應當尊重裁決
對此，特朗普在自家社交媒體Truth Social上表示，最高法院的裁決結果在意料之中，應當予以尊重，但他對於TikTok的決定將在不久的將來作出，「我必須有時間來審視情況」。
香港時間18日，字節跳動集團旗下TikTok公司執行長周受資發布影片，回應美國最高院維持TikTok「不賣就禁」法案，他稱：「我們一直在為保護1.7億多美國人的憲法言論自由權利而奮鬥，他們每天使用我們的平台連結、創造、發現和實現他們的夢想。」
周受資：高興獲總統支持
周受資希望代表TikTok的全體員工和廣大用戶，感謝美國當選總統特朗普致力於與TikTok合作，找到一個讓TikTok在美國可用的解決方案，這是支持第一修正案和反對武斷審查制度的堅定立場。周受資表示，很高興得到一位真正理解平台的總統支持，他使用TikTok表達自己的想法和觀點，與世界建立聯繫，並在此過程中產生了超過600億次的內容瀏覽量。
據多家美媒先前報道，即將卸任的美國總統拜登將不執行原定於19日生效的TikTok「不賣就禁」的法案，其命運將交由特朗普政府決定。特朗普曾在競選期間承諾將拯救TikTok，並一直在評估拖延禁令或拯救TikTok的辦法。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章