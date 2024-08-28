美國會山莊暴動案　首名闖入者被判囚53個月

美國國會山莊在2021年1月6日遭受前總統特朗普的支持者衝擊，事件震驚國際，其中被指是首名帶頭闖入國會山莊的46歲男子周二(27日)被判入獄53個月。法官斥其行為毫無愛國精神，更是國家恥辱。

來自肯塔基州的46歲工廠主管Michael Sparks被法院判處內亂罪，以及在限制出入的建築內做出擾亂秩序和破壞行為等罪。法庭上提供的影片顯示，Michael Sparks於 1 月 6 日下午 2 點 13 分通過通往參議院翼樓的一扇門附近的窗戶進入國會大廈，有人用警察盾牌砸碎了這扇門。檢方建請法庭對Michael Sparks判處57個月徒刑，Michael Sparks的辯護律師則請求法庭判處居家監禁12個月。聯邦地區法院法官Timothy Kelly最終判處53個月有期徒刑，以及2,000美元罰款。