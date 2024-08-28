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國際
2024-08-28 12:38:00

美國會山莊暴動案　首名闖入者被判囚53個月

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美國會山莊暴動案，首名闖入者被判囚53個月。(AP)

美國會山莊暴動案，首名闖入者被判囚53個月。(AP)

美國國會山莊在202116日遭受前總統特朗普的支持者衝擊，事件震驚國際，其中被指是首名帶頭闖入國會山莊的46歲男子周二(27)被判入獄53個月。法官斥其行為毫無愛國精神，更是國家恥辱。

來自肯塔基州的46歲工廠主管Michael Sparks被法院判處內亂罪，以及在限制出入的建築內做出擾亂秩序和破壞行為等罪。法庭上提供的影片顯示，Michael Sparks 1 6 日下午 2 13 分通過通往參議院翼樓的一扇門附近的窗戶進入國會大廈，有人用警察盾牌砸碎了這扇門。檢方建請法庭對Michael Sparks判處57個月徒刑，Michael Sparks的辯護律師則請求法庭判處居家監禁12個月。聯邦地區法院法官Timothy Kelly最終判處53個月有期徒刑，以及2,000美元罰款。

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檢方稱Michael Sparks是「第一位闖入國會大廈的暴徒」。(X) Michael Sparks從一扇破窗跳入國會大廈。(X)

檢方指犯人行為為當天的暴動之勢搧風點火

在檢方呈交給法官的量刑備忘錄中，檢方稱Michael Sparks是「第一位闖入國會大廈的暴徒」，甚至「為當天的暴動之勢搧風點火」。檢方指出，Michael Sparks從一扇破窗跳入國會大廈，無視背後其他暴徒的警告，隨後國會警察向他臉上噴辣椒噴霧。美國極右派民兵組織「驕傲男孩」(Proud Boys)前首腦Enrique Tarrio因涉2021年國會山莊暴動案，於20239月初被判22年有期徒刑，為迄今涉案最嚴厲的判決。

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