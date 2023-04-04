美國會議長麥卡錫將與蔡英文會面　中國駐洛杉磯總領館斥：過境是假宣揚台獨是真 (更新)

蔡英文將在周三（5日）完成中美洲的行程，並過境美國。麥卡錫就確認雙方將會在加州進行會面，麥卡錫表示，這次會面將是跨黨派，並且會在加州的列根圖書館會面。美國傳媒指，二人選擇在美國會面而不是在台灣，是考慮到避免令中美關係再度出現衝擊。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，將會在今個星期與蔡英文在加州會面，無視中方表達的強烈抗議。中國外交部發言人毛寧重申堅決反對立場，將密切跟蹤事態發展。

駐洛杉磯總領事館：過境是假宣揚台獨是真

毛寧在今日（4日）的外交部例行記者會上表示，麥卡錫與蔡英文的會面嚴重違反「一個中國原則」以及中美三個聯合公報精神，嚴重損害中國主權與領土完整，中方將密切跟蹤事態發展。中國駐洛杉磯總領事館亦指，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反「一個中國」原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

總領事館又指，蔡英文以所謂「過境」之名行「官方往來」之實，會見、接觸美政府官員、議員，並公開演講，大搞「政治作秀」，批評台灣當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真。對於美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文「過境」，縱容支持台當局「謀獨」行徑，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。

去年時任美國眾議院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，造成台海問題升溫，解放軍在之後於台海進行多次的軍事演習，並一度將導彈射入日本的專屬經濟區附近。而台灣方面表示，在蔡英文出訪危地馬拉及伯利茲期間，解放軍軍機多次穿越台海中線。